L’UE s’apprête à rendre officielle son interdiction des véhicules à combustion en 2035.

Les États membres ont approuvé la législation et doivent la rendre officielle prochainement.

Cela signifie que les ventes de véhicules neufs alimentés à l’essence ou au diesel seront interdites après 2035.

La législation prévoit aussi des mesures pour réduire les émissions provenant des camions et autobus.

La proposition de l’Union européenne d’interdire la vente de nouveaux véhicules à moteur à combustion interne d’ici 2035 a fait couler beaucoup d’encre, mais elle est sur le point de devenir officielle.

Les États membres ont adopté l’ensemble de la législation requise et sont prêts à la signer sous peu.

Cette interdiction vise à réduire les émissions polluantes en Europe d’ici le milieu du siècle, lorsque la majorité des véhicules à essence et diesel vendus avant 2035 devraient être retirés des routes.

Étant donné que les véhicules particuliers génèrent actuellement environ 15 % des gaz à effet de serre dans l’Union européenne, les États membres devront prendre des mesures supplémentaires pour atteindre leur objectif de devenir une économie « neutre sur le plan climatique » d’ici 2050.

Les partisans de l’interdiction affirment qu’en plus de réduire la pollution locale dans les villes, cette interdiction fournira un calendrier clair pour l’électrification de l’industrie automobile européenne, ce qui pourrait aider les constructeurs allemands, français et italiens à mieux faire face à la concurrence chinoise et américaine.

D’un autre côté, les opposants affirment que les acheteurs et les constructeurs automobiles ne sont pas prêts pour une transition aussi rapide, ce qui pourrait favoriser les concurrents étrangers qui n’ont pas à renouveler entièrement leurs gammes dans le même laps de temps.

En outre, le Parti populaire européen (PPE) de centre-droit met en garde contre la possibilité de l' »effet Havane », qui tire son nom d’un phénomène observé à Cuba après l’entrée en vigueur de l’embargo américain en 1962.

Cela signifie que de nombreux conducteurs pourraient continuer à conduire leur vieux véhicule à essence longtemps après l’interdiction parce qu’ils ne peuvent pas trouver et se permettre un VÉ adapté à leurs besoins, ou simplement parce qu’ils ne veulent pas faire la transition.

La législation comprend également des dispositions visant à réduire les émissions générées par les camions de plus de 5 tonnes ainsi que les autobus de plus de 7,5 tonnes.

Pour être conformes, les moteurs diesel utilisés dans ces véhicules devront produire 45 % d’émissions en moins en 2030, 65 % en 2035 et 90 % en 2040 par rapport à leurs niveaux de 2019.

En outre, tous les autobus urbains devront être totalement exempts d’émissions d’ici à 2030, mais, contrairement aux véhicules de tourisme, ils pourront être alimentés par des moteurs à hydrogène ou des piles à combustible en plus de l’électricité.

