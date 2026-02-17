Lexus et Buick en tête de l’étude de fiabilité 2026 de J.D. Power alors que les problèmes logiciels atteignent un niveau record

La connectivité des systèmes d’infodivertissement, les mises à jour logicielles et les groupes motopropulseurs électrifiés contribuent aux niveaux de problèmes les plus élevés depuis la refonte de l’étude en 2022.

La moyenne de l’industrie grimpe à 204 PP100, le niveau le plus élevé depuis la refonte de 2022.

Les hybrides rechargeables affichent 281 PP100, le score le plus élevé parmi tous les types de groupes motopropulseurs.

Lexus et Buick dominent les classements de fiabilité des marques de luxe et grand public.

La fiabilité à long terme des véhicules aux États-Unis a atteint son niveau le plus bas depuis la révision de la méthodologie de l’étude en 2022, selon l’étude de fiabilité des véhicules 2026 publiée par J.D. Power.

La moyenne de l’industrie s’établit à 204 problèmes par 100 véhicules (PP100), en hausse de deux PP100 par rapport à 2025. Un score plus faible indique une meilleure qualité. Les résultats reposent sur les réponses de 33 268 propriétaires d’origine de véhicules de l’année-modèle 2023 après trois ans d’utilisation. Le sondage a été mené entre décembre 2024 et novembre 2025.

Les systèmes d’infodivertissement ont généré le taux de plaintes le plus élevé, à 56,7 PP100. Les problèmes liés à l’extérieur se sont classés au deuxième rang avec 27,5 PP100. À travers les neuf catégories de l’étude, les frustrations liées à la technologie ont continué d’influencer davantage la perception des propriétaires que les problèmes touchant les composants mécaniques.

La connectivité des téléphones mobiles demeure la préoccupation la plus persistante. L’intégration d’Android Auto et d’Apple CarPlay a enregistré 8,9 PP100, marquant une troisième année consécutive comme principal problème signalé dans l’industrie. Les systèmes Bluetooth intégrés (5,5 PP100), les tapis de recharge sans fil (5,1 PP100) et la connectivité des applications mobiles des constructeurs (4,7 PP100) ont accentué l’insatisfaction liée à l’infodivertissement. Ensemble, ces éléments totalisent 24,2 PP100, soit près de la moitié de toutes les plaintes liées à l’infodivertissement.

Les mises à jour logicielles sont désormais courantes pour de nombreux conducteurs, mais la satisfaction demeure limitée. Quarante pour cent des propriétaires ont déclaré avoir reçu une mise à jour logicielle au cours de la dernière année. Parmi ceux-ci, 63 % ont été livrées par voie hertzienne. Seulement 27 % ont indiqué que la mise à jour avait amélioré le véhicule, tandis que 58 % n’ont constaté aucun changement significatif. Les véhicules ayant reçu des mises à jour par voie hertzienne ont enregistré une hausse de 2,5 PP100 des problèmes, ce qui représente une augmentation de près de 14 %.

Les marques de luxe ont affiché un recul notable d’une année à l’autre. Le segment haut de gamme a enregistré une moyenne de 217 PP100, en hausse de huit points par rapport à 2025 et de 17 PP100 de plus que les marques grand public. Les véhicules de luxe ont sous-performé dans sept des neuf catégories, notamment en ce qui concerne les caractéristiques, les commandes et affichages, ainsi que l’expérience de conduite. Seules les catégories liées au groupe motopropulseur et aux sièges ont montré de meilleurs résultats pour les modèles haut de gamme.

Les groupes motopropulseurs électrifiés ont également affiché des taux de problèmes élevés. Les véhicules hybrides rechargeables ont enregistré une moyenne de 281 PP100, en hausse de 39 points d’une année à l’autre — le score le plus élevé parmi tous les types de propulsion. Les véhicules entièrement électriques ont augmenté de 14 PP100 pour atteindre 237, tandis que les hybrides conventionnels ont progressé de 14 PP100 à 213. Les véhicules à essence se sont légèrement améliorés, reculant de deux PP100 à 198, le niveau le plus bas parmi tous les groupes motopropulseurs étudiés.

Parmi les marques de luxe, Lexus s’est classée au premier rang pour une quatrième année consécutive avec un score de 151 PP100. Cadillac a suivi avec 175 PP100, et Porsche s’est classée troisième à 182 PP100.

Dans le segment grand public, Buick a dominé pour une deuxième année consécutive avec 160 PP100. MINI s’est classée deuxième à 168 PP100, tandis que Chevrolet a terminé troisième à 178 PP100.

Au niveau des modèles, Toyota a remporté le plus grand nombre de distinctions, incluant le meilleur véhicule toutes catégories confondues, la Lexus IS. Parmi les autres récipiendaires figurent les Lexus UX, Lexus GX, Toyota Corolla, Toyota Camry, Toyota Tacoma, Toyota Sienna et Toyota 4Runner.

General Motors Company a obtenu quatre distinctions au niveau des modèles pour les Buick Enclave, Cadillac XT6, Chevrolet Equinox et Chevrolet Tahoe.

En sa 37e année, l’étude évalue 184 domaines précis de problèmes couvrant la climatisation, l’aide à la conduite, l’expérience de conduite, l’extérieur, les caractéristiques et commandes, l’infodivertissement, l’habitacle, le groupe motopropulseur et les sièges.