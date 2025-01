Les ventes de voitures à pile à combustible de Toyota chutent dangereusement

La Toyota Mirai peine à trouver des acheteurs alors que les ventes de voitures à hydrogene diminuent de moitié

Selon une source, les ventes ont chuté de 54 % cette année

La Mirai en difficulté même au Japon

La Mirai de Toyota, au style élégant, a peut-être fière allure dans votre allée, mais elle a beaucoup de mal à trouver des conducteurs désireux de l’y installer. Le constructeur japonais continue d’essayer de faire en sorte que sa technologie verte trouve sa place, mais selon H2 Mobile , les ventes du modèle donnent de plus en plus l’impression que cela n’arrivera pas.

H2 rapporte que Toyota a vendu 1 702 voitures à pile à combustible entre janvier et novembre 2024. Pas au Canada, mais dans le monde entier. Pire encore, c’est 54 % de moins que ce qu’elle a vendu au cours de la même période en 2023.

Même dans son pays d’origine, où Toyota et le Japon dans son ensemble encouragent cette technologie, la Mirai a souffert. Seules 661 unités ont été vendues au cours des 11 premiers mois de l’année, contre 1 525 l’année dernière.

À moins que la voiture ne connaisse une hausse massive en décembre, 2024 sera la pire année pour les ventes de Toyota FCEV depuis 2017 (si l’on exclut l’année pandémique 2020, dont la production est limitée). Les raisons continuent d’être largement axées sur le ravitaillement en carburant. Les stations d’hydrogène sont rares, même dans les villes qui en ont le plus. Cela rend les déplacements sur de longues distances avec une voiture à pile à combustible pratiquement impossibles et rend même l’utilisation régionale difficile.

Et ce, avant même de s’intéresser à la production d’hydrogène, qui nécessite actuellement de grandes quantités d’énergie et provient souvent du gaz naturel plutôt que de sources propres. Elle est coûteuse et la conversion de l’énergie en hydrogène, puis en électricité dans la voiture, est loin d’être efficace.