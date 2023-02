Les VÉ pourraient atteindre la parité des prix avec les véhicules à essence cette année

Une compétition plus féroce, des incitatifs gouvernementaux et des prix du lithium en baisse rendent les VÉ plus abordables.

Certains VÉ de luxe sont déjà offerts au même prix que des modèles comparables à essence.

Cette tendance a débuté en Janvier quand Tesla a coupé les prix des Model 3 et Model Y de plusieurs milliers.

Selon l’International Council on Clean Transportation, les véhicules électriques pourraient atteindre la parité de prix avec les modèles à essence similaires dès cette année.

Cela est dû à un certain nombre de facteurs tels que l’arrivée de nombreux nouveaux modèles de VÉ, les changements apportés aux incitatifs gouvernementaux et la baisse des prix des matériaux des batteries.

Les véhicules électriques sont généralement beaucoup plus chers à l’achat que les véhicules similaires à essence ou diesel, mais leur popularité croissante pourrait les aider à devenir encore plus compétitifs.

En effet, l’arrivée de nouveaux modèles électriques sur le marché pousse les constructeurs automobiles à réduire le prix de leurs VÉ existants, ce qu’ils peuvent se permettre de faire en raison de la baisse des coûts du lithium et du cobalt.

Ce processus a commencé en janvier lorsque Tesla a décidé de réduire de plusieurs milliers de dollars le prix de ses Model 3 et Model Y, les deux VÉ les plus populaires en Amérique du Nord, afin de faire face aux hordes de nouveaux modèles qui ont été introduits au cours des derniers mois et à ceux qui le seront plus tard cette année.

En retirant 13 000 $ de la facture du Model Y de base, Tesla a effectivement fixé le prix de son multisegment d’entrée de gamme au même niveau que d’autres modèles haut de gamme comme le Lexus RX. Sur le marché des berlines, le constructeur a fait un geste similaire qui a permis à la Model 3 d’être légèrement plus abordable que la BMW Série 3 d’entrée de gamme.

Jusqu’à présent, les acheteurs qui ont choisi une voiture électrique l’ont fait parce que c’est ce qu’ils voulaient, mais bientôt, ils pourraient en acheter une parce que c’était une bonne affaire par rapport aux modèles comparables.

Les constructeurs automobiles devraient même être en mesure de réduire encore leurs prix cette année, car le lithium et le cobalt, deux minéraux nécessaires à la fabrication des batteries, sont de plus en plus abordables.

En outre, les subventions et les incitatifs gouvernementaux contribuent également à rendre les VÉ plus accessibles en faisant bénéficier la plupart des acheteurs de véhicules éligibles d’un crédit d’impôt pouvant atteindre 7 500 dollars aux États-Unis.

Une nouvelle mesure incluse dans la loi sur la réduction de l’inflation pourrait également faire baisser le coût de fabrication des véhicules électriques en Amérique du Nord d’environ 9 000 dollars lorsqu’elle entrera en vigueur plus tard cette année.

Les experts préviennent que les prix des matières premières pourraient remonter assez rapidement, car les minéraux utilisés sont rares, mais les VÉ devraient néanmoins devenir de plus en plus abordables au cours des prochaines années.

Source : The New York Times