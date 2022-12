Les manufacturiers attirent plusieurs nouveaux acheteurs avec leurs VÉ

La loyauté à la marque joue un moins grand rôle dans le choix d’un véhicule électrique.

Ford, GM, Kia et Hyundai bénéficient de cette situation.

81% des acheteurs de l’Ioniq 5 n’ont jamais eu de véhicule Hyundai avant.

Le taux de conquête est une mesure utilisée depuis longtemps par les constructeurs automobiles pour évaluer le succès des modèles individuels et de leurs marques dans l’ensemble.

Ces dernières années, cette mesure a gagné en importance depuis que l’arrivée des véhicules électriques a fait grimper les taux de conquête de nombreux constructeurs automobiles.

La loyauté à la marque était autrefois un facteur important dans les décisions d’achat d’une voiture, ce qui signifie que les personnes qui possédaient une marque de véhicule étaient plus susceptibles de choisir ce même constructeur pour leur prochaine voiture.

Ce n’est plus forcément vrai aujourd’hui puisque les véhicules électriques attirent une très grande proportion d’acheteurs qui ne connaissent pas la marque.

En effet, des entreprises telles que Ford, Hyundai et Kia ont toutes affirmé que leurs nouveaux VÉ leur ont permis d’atteindre une nouvelle clientèle qui n’aurait même pas considéré leurs produits il y a seulement quelques années.

Par exemple, 69 % des personnes qui achètent une Ford Mustang Mach-E n’ont jamais possédé de véhicule orné de l’ovale bleu auparavant, 79 % des acheteurs de Kia EV6 sont nouveaux pour la marque, et un impressionnant 81 % des propriétaires de l’Ioniq 5 ne possédaient pas de véhicule Hyundai auparavant.

Marry Barra, PDG de General Motors, a également déclaré récemment que 40 % des acheteurs des VÉ de la société sont de nouvelles conquêtes.

C’est une excellente nouvelle pour les constructeurs automobiles, car attirer de nouveaux clients qui n’ont pas d’expérience préalable de la marque est la tâche la plus difficile et la plus coûteuse à laquelle leur département marketing est confronté.

Il sera intéressant de voir si ceux qui possèdent actuellement un véhicule électrique choisiront de continuer avec le même constructeur pour leur prochain achat ou si la loyauté à la marque est vraiment chose du passé.

Source : Edmunds