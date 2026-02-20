Les futurs intérieurs de Polestar auront plus de boutons, un système d’infodivertissement révisé et des options de couleurs supplémentaires

Le chef du design de l’entreprise a déclaré que les futurs modèles Polestar comporteront davantage de boutons physiques et de molettes.

Des couleurs autres que le gris, le noir et le blanc devraient également être disponibles pour l’intérieur de ces modèles.

Le système d’infodivertissement Android Automotive devrait aussi devenir plus personnalisable.

Il semble que les constructeurs automobiles commencent à prendre note de la préférence des conducteurs pour les boutons plutôt que pour les écrans, Polestar affirmant désormais que ses prochains modèles disposeront de plus de commandes physiques.

Alors que la tendance générale pousse vers des écrans plus grands intégrant de plus en plus de commandes et de commutateurs — au profit de coûts de production réduits et d’une esthétique minimaliste plus moderne — les conducteurs ont souvent exprimé leur préférence pour les boutons physiques, généralement plus faciles à utiliser sur la route.

Plusieurs constructeurs se sont maintenant engagés à inclure davantage de commandes physiques dans leurs futurs modèles, comme Volkswagen, dont les commandes tactiles sur le volant avaient suscité des plaintes.

Lors d’une récente diffusion Web, le chef du design de Polestar, Philipp Römers, a déclaré que les futurs modèles de la marque suédoise de véhicules électriques comporteront plus de boutons et de molettes.

Il s’agit d’un revirement stratégique important, car Polestar (et sa société mère Volvo) a été l’une des marques ayant le plus poussé pour des intérieurs minimalistes comportant aussi peu de boutons que possible.

Si les commentaires des clients sont sans aucun doute à l’origine d’une partie de cette décision, la réglementation y est aussi pour quelque chose.

En effet, les dernières normes de sécurité de l’Euro NCAP, lancées en janvier, exigent que les véhicules disposent de commandes physiques pour les clignotants, les feux de détresse, les essuie-glaces, l’appel d’urgence et le klaxon afin de pouvoir obtenir la note de sécurité maximale de cinq étoiles.

Ces exigences ne sont pas juridiquement contraignantes, mais la sécurité joue un rôle dans les décisions d’achat de nombreux conducteurs, ce qui encourage les manufacturiers à viser la note de cinq étoiles.

De plus, la Chine, un marché important pour Polestar, commence à promulguer ses propres réglementations concernant les boutons physiques et les écrans tactiles.

D’autres changements attendus dans les prochains modèles Polestar seront toutefois entièrement volontaires.

Par exemple, l’entreprise mettra à jour son système d’infodivertissement Android Automotive pour ajouter des options de personnalisation qui permettront à chaque conducteur d’adapter l’expérience numérique du véhicule à ses goûts.

Enfin, M. Römers a indiqué qu’il faut s’attendre à de nouvelles couleurs et de nouveaux matériaux pour des modèles tels que les multisegments Polestar 3 et Polestar 4, qui ne proposent actuellement que des choix de sellerie blanc, gris et noir.

Combinés au lancement de trois modèles nouveaux ou mis à jour au cours des deux prochaines années, Polestar espère que ces changements amélioreront sa situation, qui s’est détériorée au cours des derniers mois.

Source : Motor1.com