Le Volvo EX90 2025 sera livré sans certaines fonctions logicielles

L’EX90 subit encore plus de retards au niveau du logiciel

Les fonctionnalités de base seront intactes, mais des améliorations sont attendues

Le Volvo EX90, le prochain multisegment électrique phare de Volvo, pourrait ne pas arriver tout à fait complet. Selon un nouveau rapport, le constructeur automobile prévient ses clients que certaines fonctionnalités attendues pourraient devoir être ajoutées ultérieurement sous la forme de mises à jour en direct.

Le EX90 de Volvo a déjà environ deux ans de retard sur le marché, en raison de problèmes de logiciels persistants. Aujourd’hui, Automotive News Europe a trouvé une liste de fonctions dont Volvo informe ses clients qu’elles risquent d’être encore retardées, et certaines d’entre elles sont très importantes pour les acheteurs de Volvo.

La liste est affichée sur le site Web du service clientèle de Volvo et comprend d’importantes avancées en matière de sécurité, comme les capteurs Lidar qui permettent d’avoir une vue plus complète autour de la voiture. L’EX90 sera lancé avec une fonctionnalité Lidar, mais celle-ci sera améliorée au fil du temps. L’alerte de trafic transversal et le freinage avant arriveront plus tard, tout comme la compatibilité vocale Siri d’Apple CarPlay. La fonction « Straight Crossing Path », qui permet de voir autour des intersections, existe déjà, mais sera améliorée ultérieurement. Il en va de même pour l’assistant de vitesse en courbe.

Parmi les autres améliorations prévues par la voie des airs, citons la réduction de la consommation d’énergie en stationnement. Actuellement, l’EX90 perd environ 3 % de charge par jour pendant les trois premiers jours de stationnement. La fonction Plug & Charge, qui ne nécessite pas d’application supplémentaire pour démarrer la charge, sera également intégrée dans une future mise à jour.

Le PDG de Volvo, Jim Rowan, a minimisé les retards, a déclaré ANE. « L’intérêt d’un véhicule défini par logiciel et doté de capacités de mise à jour par voie hertzienne est de mettre continuellement à jour ce logiciel. Nous pouvons le faire », a-t-il déclaré. « Je pense que les clients qui investissent dans des produits de technologie avancée comme l’EX90 le comprennent parfaitement et qu’ils en récolteront les fruits au fil du temps.