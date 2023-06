Le PDG de VW Amérique ne veut pas que les concessionnaires surchargent pour l’ID. Buzz

Le constructeur semble travailler sur une plateforme d’achat en ligne avec des prix non-négociables.

Le PDSF officiel pour la version Nord-Américaine de l’ID. Buzz n’a pas encore été annoncé.

Une version « Launch Edition » plus dispendieuse n’est pas dans les plans selon le PDG.

Moins d’une semaine après avoir été dévoilée, la version nord-américaine du Volkswagen ID. Buzz fait déjà l’objet de spéculations.

C’est notamment le cas de son prix, qui n’a pas encore été annoncé. Plusieurs clients potentiels craignent que les concessionnaires VW tentent de profiter de la popularité de ce modèle en imposant des majorations importantes au prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF).

Afin de rassurer les détenteurs de réservations et le public en général, le PDG de la division nord-américaine du constructeur, Pablo Di Si, affirme qu’un nouveau modèle de vente est en cours d’élaboration.

Selon les rumeurs, Volkswagen souhaite développer une plateforme en ligne où les clients pourront acheter l’ID. Buzz directement, sans avoir à marchander avec un concessionnaire et risquer de devoir payer une surcharge.

Cette démarche est similaire à celle d’autres constructeurs automobiles tels que Tesla et Rivian, et elle semble proche de la solution que Ford souhaite mettre en œuvre face aux « ajustements de marché » répétés des concessionnaires pour certains de ses modèles les plus populaires.

Les détails de ce plan n’ont toutefois pas encore été finalisés, puisque Di Si indique que l’entreprise dispose encore de trois à cinq mois pour mettre en œuvre la solution choisie avant que les ventes ne débutent aux États-Unis.

En effet, les premières livraisons de la version nord-américaine de l’ID. Buzz sont prévues pour le début de l’année prochaine.

Toujours dans l’intention d’éviter que les clients aient à payer un supplément pour leur nouvelle minifourgonnette électrique, le PDG indique qu’il ne faut pas s’attendre à une édition de lancement plus chère de l’ID. Buzz, bien que cette pratique soit assez fréquente pour les nouveaux modèles très attendus.

Bien que Volkswagen n’ait pas encore annoncé le prix officiel de son dernier produit en Amérique du Nord, nous savons que la fourgonnette à empattement court vendue en Allemagne commence à 54 669 euros (environ 78 600 $CAN).

Étant donné que le seul modèle que nous verrons sur nos routes est la version à empattement long, son prix de départ devrait être encore plus élevé.

Ce prix pourrait toutefois être réduit au cours des prochaines années, puisque l’ID. Buzz devrait être construite dans le Tennessee après la production initiale en Allemagne.

Source : Inside EVs