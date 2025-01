Le PDG de Polestar confirme que la Polestar 2 aura un successeur direct

Polestar confirme que la 2 liftback ne sera pas remplacée mais renaîtra.

La Polestar 2 aura un successeur direct et ne sera pas remplacée par le VUS Polestar 7.

Le nouveau modèle utilisera la future plateforme unifiée de Polestar pour l’ensemble de la gamme.

Michael Lohscheller, PDG de Polestar, a confirmé que la Polestar 2 recevrait un successeur direct dans le courant de la décennie, rejetant les spéculations précédentes selon lesquelles le futur VUS Polestar 7 remplacerait le modèle liftback.

S’exprimant à Londres, M. Lohscheller a exposé la stratégie des cinq modèles du constructeur suédois de véhicules électriques, qui comprend les Polestar 2, 3, 4, 5, 6 et 7. La prochaine Polestar 2 sera le deuxième véhicule, après la 7, à adopter la nouvelle plateforme unifiée de l’entreprise pour tous les futurs modèles. Bien que le lieu de fabrication n’ait pas encore été confirmé, l’usine slovaque de Geely est un candidat sérieux.

Bien qu’il n’ait pas fourni de calendrier exact pour le lancement, M. Lohscheller a souligné que la Polestar 2 reste un élément clé du portefeuille de la marque et qu’elle continuera à être disponible pendant plusieurs années encore.

Polestar vise une croissance annuelle des ventes de 30 à 35 % au cours des trois prochaines années. Selon M. Lohscheller, les commandes pour le premier trimestre de cette année se portent bien, une grande partie de la demande provenant des modèles Polestar 3 et 4.

Lohscheller a souligné que le Royaume-Uni était le plus grand marché de Polestar, citant la capacité d’adaptation de la région et l’engagement étroit des clients comme des facteurs clés. Les ventes au Royaume-Uni ont doublé au cours du quatrième trimestre de l’année dernière, et le centre de R&D de l’entreprise à Coventry est essentiel pour finaliser le développement de la Polestar 5, qui est dotée d’une technologie avancée d’aluminium collé et d’une architecture 800V.

À l’avenir, la stratégie de design de Polestar connaîtra un changement subtil sous la direction du nouveau chef du design Philipp Römers, qui mettra davantage l’accent sur les capacités de performance de ses véhicules sans procéder à des changements stylistiques radicaux.