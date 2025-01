Le nouveau VUS Polestar 7 est annoncé en même temps que des objectifs de croissance pour 2025

Polestar reconfirme la 5 et confirme le VUS Polestar 7 dans le cadre de l’expansion de sa gamme mondiale de véhicules électriques.

Le Polestar 7, un VUS compact haut de gamme, sera produit en Europe. Le réseau de vente au détail augmentera de 75 % d’ici à 2026, ce qui permettra d’accroître les ventes mondiales de 35 %.



Polestar a dévoilé les plans de son prochain véhicule, le Polestar 7, un VUS compact haut de gamme dont la production devrait débuter en Europe. Cette annonce marque l’entrée du constructeur dans le segment de plus en plus concurrentiel des VUS, l’une des catégories à la croissance la plus rapide de l’industrie automobile.

« Polestar est connu pour son design progressif, chaque voiture se démarquant et créant son propre buzz — il en sera de même pour la Polestar 7 », a déclaré Philipp Römers, responsable du design chez Polestar. La fabrication de la Polestar 7 en Europe s’inscrit dans l’objectif de l’entreprise de renforcer sa production internationale, qui s’étend déjà aux États-Unis, à la Corée du Sud et à la Chine.

Bien que Polestar n’ait pas divulgué de calendrier de lancement, la Polestar 7 reflète l’objectif plus large de la marque d’évoluer vers une architecture de véhicule unifiée, réduisant la dépendance à l’égard des plates-formes partagées au sein de l’entreprise Geely.



Polestar prévoit également une expansion significative de son empreinte commerciale, faisant passer le nombre de ses sites de 106 en 2024 à 187 en 2026, soit une augmentation de 75 %. Son modèle hybride de ventes directes, associé à un service après-vente chez des concessionnaires tiers, reste au cœur de sa stratégie de croissance.

Les données récentes sur les ventes montrent que l’élan se poursuit. Au quatrième trimestre 2024, les ventes mondiales ont augmenté de 5,3 % d’une année sur l’autre pour atteindre 12 256 unités. L’entreprise a également signalé une augmentation de 37,2 % des nouvelles commandes au cours de la même période, ce qui laisse présager une forte demande future.

Polestar a réaffirmé le lancement de sa Polestar 5 fastback à quatre portes en 2025. Ce modèle sera doté de technologies avancées telles qu’une architecture électrique de 800 volts pour une recharge plus rapide et une plus grande autonomie. Le roadster Polestar 6, annoncé en 2022, reste prévu pour une production en 2026.

Le constructeur automobile vise à augmenter ses ventes mondiales de 30 à 35 % entre 2025 et 2027, grâce à l’expansion de son réseau de vente au détail et de son portefeuille de produits.