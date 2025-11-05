Le nouveau moteur V8 hybride de Toyota pourrait être utilisé dans les voitures de sport, les camions, les VUS et les voitures de luxe

La prochaine voiture de sport Lexus sera dotée d’un nouveau moteur V8 basé sur les groupes motopropulseurs à quatre cylindres du constructeur.

Ce nouveau moteur sera associé à un système hybride traditionnel et pourrait donner naissance à des variantes diesel.

Toyota pourrait utiliser ce moteur dans une large gamme de produits, pas seulement dans les voitures de sport.

Alors que la réduction de la cylindrée (downsizing) était la tendance dominante en matière de groupes motopropulseurs automobiles jusqu’il y a quelques mois à peine, le vent tourne, et de plus en plus de constructeurs conservent ou lancent des moteurs plus gros.

Parmi eux figure Toyota, qui met actuellement la touche finale à une nouvelle génération de moteurs V8 hybrides qui sera introduite dans la prochaine voiture de sport Lexus.

Construit sur la famille de moteurs à quatre cylindres du constructeur, ce nouveau V8 sera très modulaire, avec des versions qui devraient être basées sur les unités de 1,5L et 2,0L.

Le premier à sortir serait un V8 biturbo hybride de 4,0L qui pourrait générer plus de 900 chevaux, mais cela reste à confirmer.

Ce qui est plus intéressant, c’est que Takashi Uehara, président de la division des groupes motopropulseurs de Toyota, affirme qu’il pourrait y avoir des versions « plus douces » ou « plus robustes » (« heavy-duty »), ce qui suggère fortement que ce moteur sera utilisé dans d’autres véhicules que les voitures de sport.

Cela signifie que la prochaine génération de camions Toyota pourrait revenir à une motorisation V8, par exemple.

Un autre récipiendaire probable du nouveau groupe motopropulseur à huit cylindres est le coupé de luxe Century récemment dévoilé.

Peu de détails sur les nouveaux moteurs ont été révélés, mais nous savons qu’ils ne seront pas utilisés dans le cadre d’un système hybride rechargeable, du moins pour l’instant.

Au lieu de cela, une technologie hybride traditionnelle fournira la réduction de la consommation de carburant et des émissions qui sera nécessaire pour qu’un moteur V8 respecte les réglementations environnementales sur les marchés importants.

Le chef des groupes motopropulseurs de Toyota a également fait allusion à de possibles versions diesel du nouveau V8, ce qui le rendrait plus attrayant pour les marchés où la durabilité et l’autonomie par plein de carburant sont des priorités clés, comme au Moyen-Orient et en Afrique. Les V8 diesel pourraient également utiliser un système hybride.

Un candidat de choix pour un tel moteur est le Land Cruiser, et bien que rien ne soit actuellement en préparation, M. Uehara a confirmé que le nouveau V8 pourrait techniquement se loger sous le capot de ce modèle.

Selon lui, la décision de revenir à un moteur V8 au lieu d’un V6 biturbo de puissance équivalente a été motivée par le besoin de fiabilité plutôt que par une valeur sentimentale, mais les passionnés seront tout de même heureux de voir plus de cylindrée sous le capot d’une variété de modèles Toyota et Lexus.

Pour rappel, la génération actuelle de la camionnette Toyota Tundra a abandonné le vieux V8 à aspiration naturelle au profit d’un V6 biturbo de 3,5L, qui a connu plus de problèmes de jeunesse que ce à quoi le constructeur est habitué.

Il sera intéressant de voir ce qu’il en adviendra et si d’autres constructeurs finiront par suivre une voie similaire, avec des moteurs de cylindrée supérieure ou similaire utilisant l’électrification pour offrir une puissance, un raffinement et une efficacité énergétique supérieurs à ceux des petits groupes motopropulseurs à quatre et six cylindres.

Pour le moment, Mercedes-Benz et General Motors ont tous deux confirmé une nouvelle génération de moteurs V8, et d’autres, comme BMW et Porsche, ont ajouté l’électrification à leurs moteurs actuels pour prolonger leur durée de vie.

Stellantis a également ramené le V8 Hemi après une interruption d’un an, avec un succès commercial significatif dans les camions RAM, prouvant qu’il existe toujours un marché important pour les plus gros moteurs.

Source : Drive et GoAuto