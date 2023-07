Le Groupe Touchette achète le fabricant de roues innovateur et avant-gardiste Fastco Canada

Dans le cadre d’une démarche stratégique visant à consolider sa position de chef de file dans la distribution de pneus au Canada, Groupe Touchette inc. a fait l’acquisition de Fastco Canada, un chef de file dans la conception, la fabrication et la distribution de roues en alliage. Cette transaction ouvre un nouveau chapitre d’expansion pour le Groupe Touchette, promettant l’élévation de l’offre de services à ses clients tout en offrant à Fastco Canada un accès plus large à de nouveaux marchés.

Ce mouvement est emblématique de la trajectoire de croissance constante que le Groupe Touchette maintient depuis quatre décennies, qui s’est particulièrement accélérée au cours de la dernière décennie. L’acquisition s’inscrit parfaitement dans la stratégie de croissance du Groupe Touchette, en intégrant l’approche innovatrice et les prouesses technologiques de Fastco Canada. Les deux entreprises partagent un ensemble de valeurs communes et prospèrent dans leurs marchés respectifs.

Nicolas Touchette, copropriétaire et chef de la direction du Groupe Touchette inc., se réjouit de cette évolution. « Nous sommes très heureux et fiers d’accueillir Fastco Canada, une entreprise en croissance rapide avec laquelle nous partageons de grandes ambitions », a-t-il déclaré. Cette collaboration mutuelle permet d’élargir l’offre de produits et de renforcer les valeurs d’excellence partagées par les deux entreprises et qui animent leurs équipes respectives. Les deux entités resteront indépendantes, mais elles poursuivront des objectifs communs afin d’améliorer l’expérience des clients dans le secteur des pneus et des roues.

Fastco Canada, connue pour son expertise dans l’industrie et ses partenariats de longue date avec de grands détaillants canadiens, des constructeurs de véhicules et des fabricants de pneus, apporte un avantage distinctif au partenariat. Frédéric Bouthillier, copropriétaire et chef de l’exploitation du Groupe Touchette inc. ont reconnu cette valeur ajoutée en déclarant : « Fastco Canada est non seulement à l’avant-garde de secteurs d’avenir comme les véhicules électriques, mais a également créé des ressources uniques, telles que FastFinder qui nous permettent d’offrir des données exclusives et solutions précises à nos clients. »

Le président de Fastco Canada, Glenn Chaplin, s’est montré enthousiaste à propos de l’acquisition, estimant qu’elle ouvre la voie à de nouvelles opportunités et à une position élargie sur le marché de la conception, de la production et de la distribution de roues en alliage et en acier. Il a également souligné le rôle continu de la famille Chaplin, notamment de ses fils Bob et Lee, dans la direction de Fastco Canada.

Les deux entreprises ont assuré que les activités de Fastco Canada à Vaudreuil-Dorion, au Québec, et à Airdrie, en Alberta, se poursuivront comme d’habitude. L’entente permet à Fastco Canada de conserver ses marques et son équipe de direction, tandis que les deux entreprises et leurs équipes respectives demeurent indépendantes et collaborent pour tirer profit de leurs forces.

J’ajouterai, en tant que votre humble serviteur, que Fast Wheels et moi sommes amis depuis plus de quinze ans. L’équipe qui travaille à Vaudreuil-Dorion est l’une des plus enthousiastes et des plus compétentes au monde en matière de roues et de pneus pour toutes les saisons et pour tous les types de véhicules. J’espère que Touchette adoptera une approche non interventionniste en tant que propriétaire de ce rare joyau canadien d’une entreprise. Par ailleurs, j’ai acheté une dizaine de roues chez eux au cours des quinze dernières années et j’ai l’intention d’en acheter d’autres à l’avenir. En fait, vous devriez probablement en faire autant.