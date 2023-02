Le Cadillac Lyriq 2024 débutera à 58 590$ aux États-Unis

La nouvelle version Tech sera responsable de cette réduction de 4 400$ par rapport à 2023.

Cette version abandonnera certains équipements comme le volant chauffant et le groupe d’assistance à la conduite.

Cela pourrait être le résultat des récents coupures de Tesla sur le Model Y.

À la fin de l’année dernière, Cadillac a déclaré que le Lyriq 2024 serait moins cher que la version 2023, faisant allusion à un prix de départ «d’ environ 60 000 $» aux États-Unis.

Ce chiffre semble maintenant avoir été légèrement pessimiste puisque GM Authority a trouvé des détails qui montrent un prix de base de 58 590 dollars pour la version 2024 du VUS électrique.

Cela représente une baisse de 4 400 $ du PDSF par rapport à la version d’entrée de gamme de 2023, qui était annoncée à 62 990 $.

Contrairement à Tesla, dont la récente baisse de prix de 13 000 $ sur le Model Y pourrait avoir motivé le nouveau prix du Lyriq, Cadillac a choisi de créer un modèle de base moins équipé plutôt que de prendre une marge bénéficiaire plus faible sur chaque unité pour offrir ce prix inférieur.

En effet, le nouveau niveau de finition Lyriq Tech ne sera pas équipé de caractéristiques qui étaient auparavant de série, telles que le volant chauffant, les essuie-glaces à détection de pluie, le rétroviseur intérieur à atténuation automatique et a caméra, l’éclairage d’ambiance, les poignées de porte éclairantes, les feux de virage, les phares et les feux arrière à DEL capable d’une chorégraphie, et la colonne de direction à réglage électrique.

Par ailleurs, les nouveaux phares adaptatifs ne seront pas inclus dans ce modèle, et le groupe d’aide à la conduite sera rendu optionnel.

Cet ensemble comprend des technologies telles que le régulateur de vitesse adaptatif, l’aide au stationnement avancée, un système de caméra à 360 degrés et le freinage d’urgence automatique à l’intersection.

Malgré son nouveau prix réduit, le Lyriq ne peut toujours pas bénéficier du crédit fédéral américain de 7 500 dollars pour les véhicules électriques, car le Trésor américain ne le considère pas comme un VUS, ce qui signifie que son prix doit être inférieur à 55 000 dollars.

Cadillac tente actuellement de convaincre les autorités compétentes que le Lyriq est bien un VUS afin que ses acheteurs puissent bénéficier de la totalité du crédit, ce qui pourrait faire baisser son prix à 51 090 dollars.

La bonne nouvelle pour les acheteurs potentiels qui souhaiteraient que leur Lyriq soit mieux équipé que le nouveau modèle de base est que la version Luxury 1 RWD, qui était le Lyriq d’entrée de gamme de l’année dernière, reste pratiquement inchangée pour 2024 malgré un prix inférieur de 300 dollars.

Pour concurrencer le Tesla Model Y, Cadillac devra compter sur sa réputation et la meilleure finition du Lyriq pour convaincre les acheteurs, car le Model Y de base débute effectivement à 45 990 $ grâce aux crédits d’impôt et comprend la plupart des caractéristiques qui ont été rendues optionnelles dans le Cadillac ainsi que la traction intégrale de série.

Source: GM Authority