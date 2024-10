L’application MyNissan permet aux propriétaires de payer et de recharger sur différents réseaux

Nissan ajoute une nouvelle application de charge multiplateforme

Les adaptateurs NACS seront livrés dès cette année

Nissan s’efforce de faciliter la recharge pour les propriétaires de VE. Le constructeur automobile lance une nouvelle application qui permettra aux conducteurs de son Ariya et de ses futurs VE de trouver et de payer la recharge par le biais d’une seule application sur plusieurs réseaux.

L’application MyNissan regroupera les bornes de recharge publiques en une seule application. Le réseau compatible de Nissan, appelé Nissan Energy Charge Network, comprend déjà ChargeHub, Shell Recharge et les réseaux de charge Tesla. Le constructeur automobile prévoit d’en ajouter d’autres à l’avenir, au-delà des 20 000 stations actuellement disponibles.

Pour l’instant, l’accès au réseau Supercharger de Tesla est peut-être l’élément le plus important du changement. Le réseau de cette entreprise est le plus vaste d’Amérique du Nord, de sorte que la possibilité de trouver une station, de connaître la disponibilité et de payer par l’intermédiaire de l’application est un atout majeur.

Les propriétaires de Leaf n’ont pas de chance, bien qu’ils puissent trouver des stations de recharge via l’ancienne application NissanConnect.

Nissan prévoit également de commencer à expédier des adaptateurs North American Charging Standard aux propriétaires d’Ariya d’ici la fin de l’année. Ils auront besoin de cet adaptateur pour recharger aux stations Supercharger de Tesla. Dans le courant de l’année prochaine, Nissan commencera à proposer ses VE en Amérique du Nord avec cette prise intégrée.