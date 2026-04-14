La taxe d’accise fédérale sur l’essence et le diesel suspendue à Ottawa jusqu’en septembre

La mesure fédérale temporaire entrera en vigueur le 20 avril et devrait faire baisser le prix de l’essence de 10 cents le litre et celui du diesel de 4 cents.

Ottawa suspendra les taxes d’accise fédérales sur l’essence et le diesel du 20 avril au 7 septembre.

La mesure devrait réduire le prix de l’essence de 10 cents et celui du diesel de quatre cents.

La politique de Carney est rendue possible par l’obtention d’une majorité à la Chambre par les libéraux lors de trois élections partielles.

Le premier ministre Mark Carney a indiqué qu’Ottawa suspendra temporairement la taxe d’accise fédérale sur l’essence et le diesel du 20 avril au 7 septembre 2026, offrant ainsi aux automobilistes et aux exploitants commerciaux une réduction temporaire à la pompe pendant tout le week-end de la fête du Travail.

Le gouvernement affirme que ce changement fera baisser les prix à la pompe de 10 cents le litre pour l’essence et de quatre cents le litre pour le diesel, beaucoup plus coûteux. L’annonce concerne donc directement les flottes, les transporteurs de marchandises et les entreprises de services. Elle contribuera aussi aux déplacements estivaux des automobilistes.

Carney a présenté la mesure comme un allègement temporaire pour les ménages et les entreprises confrontés à des coûts énergétiques élevés. Cette annonce découle de la forte hausse des prix du pétrole et des carburants liée au conflit impliquant l’Iran et à la perturbation du transport maritime dans le détroit d’Ormuz. Certains rapports s’attendent à ce que les prix du pétrole demeurent élevés jusqu’à la reprise d’un trafic maritime significatif dans le détroit. Ce contexte a directement alimenté la hausse des prix à la pompe au Canada.

Sur le plan politique, cette annonce fait suite à un gain parlementaire important pour Carney. Les libéraux ont obtenu 174 sièges à la Chambre des communes, qui en compte 343, après avoir remporté les élections partielles du 13 avril, soit suffisamment pour former un gouvernement majoritaire et bénéficier d’une voie plus dégagée pour faire adopter des lois sans l’appui de l’opposition.

Le prix moyen national de l’essence se situe maintenant légèrement au-dessus de 176 cents le litre, comparativement à un peu plus de 126 cents à la fin de février, avant que l’attaque américano-israélienne contre l’Iran ne perturbe les expéditions de pétrole dans le détroit d’Ormuz.

Source: CBS News