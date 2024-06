La RS Q6 E-Tron de plus de 600 ch sera disponible l’année prochaine

Audi envisage un Q6 e-tron EV vraiment rapide.

Il s’agit de séparer la RS des variantes Porsche.

Préparez-vous à recevoir un nouveau VUS électrique performant de la part d’Audi. Un RS Q6 e-tron devrait voir le jour l’année prochaine, selon un nouveau rapport, et il s’agira d’un exercice beaucoup plus sérieux que le SQ6.

Autocar affirme avoir entendu parler du nouveau modèle par un initié de la société. Le Q6 RS devrait utiliser le système de propulsion électrique du Macan Turbo, qui développe 621 ch. Ce qui est bien supérieur au système à deux moteurs de 483 ch de l’actuel SQ6 e-tron.

Selon le rapport, Audi visera davantage le confort que Porsche avec le Macan. Les deux entreprises tentent de séparer davantage des modèles qui utilisent le même châssis et des composants d’entraînement similaires. Les deux modèles utilisent l’architecture PPE du groupe et partagent de nombreuses pièces de moteur, de batterie et d’électronique.

La RS Q6 devrait également présenter un style plus audacieux, à l’instar de la berline RS6 et de l’e-tron GT Rs. Cela signifie des roues massives, des ailes saillantes et un intérieur de type RS. En bref, beaucoup plus de RS et moins d’e-tron en matière de design.

Audi a également récemment annoncé un Q6 e-tron Sportback. Il s’agit de la version coupée du multisegment, avec une ligne de toit légèrement plus aérodynamique que celle de l’Audi Q6 e-tron ordinaire, au détriment de l’espace de chargement arrière.