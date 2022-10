La plupart des acheteurs qui choisissent un VÉ ne font pas marche arrière

Selon les données d’immatriculations américaines, la plupart des conducteurs de VÉ en choisissent un autre pour le remplacer

Tesla bénéficie d’une grande loyauté de la part de ses clients puisque 91% d’entre eux retournent pour leurs prochains véhicules

Les États-Unis sont en retard par rapport à l’Asie et l’Europe pour l’adoption des VÉ

De plus en plus de personnes se tournent vers les VÉ lorsqu’elles choisissent leur prochain véhicule et, selon les données d’immatriculation aux États-Unis, ce choix est généralement définitif.

En effet, 65,3 % (soit environ deux tiers) des ménages qui possédaient déjà un véhicule électrique ont choisi un autre VÉ lors de l’achat d’une nouvelle voiture en 2022.

Cela signifie que la plupart des personnes qui vivent avec un véhicule électrique sont prêtes à continuer à le faire pendant au moins plusieurs années. Cette proportion augmente d’ailleurs rapidement puisque seulement 48 % des ménages propriétaires d’un VÉ qui ont acheté une autre voiture en 2021 ont choisi un VÉ.

Les États-Unis sont toujours derrière l’Asie et l’Europe en termes d’adoption des véhicules électriques, mais les récentes augmentations de la proportion de ventes de VE montrent qu’ils rattrapent leur retard.

En juillet 2022, 5,8 % de chaque nouveau véhicule immatriculé aux États-Unis était alimenté à l’électricité, contre seulement 3,4 % en juillet 2021.

Cela s’explique à la fois par la variété croissante du marché des VÉ et par l’évolution de la perception sociale des véhicules électriques.

En juillet 2022, 45 modèles différents de VÉ étaient sur le marché, contre seulement 27 un an plus tôt, ce qui signifie qu’il y a désormais plus d’options parmi lesquelles choisir pour attirer différents clients.

Cette tendance va continuer à s’accentuer dans les années à venir, avec un grand nombre de nouveaux modèles électriques promis par chaque constructeur automobile.

L’un des constructeurs qui pourrait souffrir du passage de l’industrie à l’énergie électrique est Tesla, car il jouit actuellement d’un quasi-monopole sur le marché des VÉ.

En effet, Tesla détenait une part de marché de 81 % dans l’espace VÉ américain au premier semestre 2019, et le Model Y et la Model 3 sont toujours les deux véhicules électriques les plus vendus au monde.

Avec l’arrivée de nombreux nouveaux concurrents issus de marques établies, le marché des VÉ se diversifie de plus en plus et la part du gâteau de Tesla a chuté à moins de 60 % en 2022.

Il est intéressant de noter que cette réduction de la part de marché est due au fait que les nouveaux acheteurs de VÉ choisissent des modèles concurrents plutôt que les propriétaires de Tesla abandonnent la marque.

En effet, Tesla est le constructeur automobile dont les propriétaires sont de loin les plus fidèles, puisque 91 % d’entre eux choisissent une autre Tesla lorsque le moment de changer de véhicule est venu.

Source : Axios