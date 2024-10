La Hyundai Elantra, qui a parcouru un million de kilomètres, connaît une nouvelle vie grâce avec un hommage à la division N

– Une Hyundai Elantra 2008 ayant parcouru un million de kilomètres a été restaurée et offerte à un adolescent québécois.

– La restauration est le fruit d’une collaboration entre Hyundai Canada et l’émission de télévision québécoise Roulez au Suivant.

– Le nouveau design du véhicule rend hommage à la division de performance N de Hyundai avec le « Bleu Performance » et des accents rouges.

Une Hyundai Elantra 2008 ayant atteint le cap historique du million de kilomètres a été entièrement restaurée, grâce à une collaboration entre Hyundai Canada et la populaire émission de télévision québécoise Roulez au Suivant. L’Elantra restaurée, qui arbore désormais un design inspiré de la division de performance N de Hyundai, a été offerte à un jeune résident du Québec, marquant ainsi le prochain chapitre du remarquable parcours du véhicule.

Le million de kilomètres parcourus par l’Elantra

Cette Hyundai Elantra 2008, achetée d’occasion chez Hyundai Granby en 2011, a atteint le kilométrage le plus élevé de tous les véhicules Hyundai au Canada. Ayant commencé avec seulement 30 000 kilomètres au compteur, M. Roy a parcouru en moyenne 107 000 kilomètres par an dans le cadre de son travail, ce qui a permis au véhicule de franchir le cap du million de kilomètres en 2020. Après avoir atteint cette étape, Roy a échangé l’Elantra contre une Hyundai Kona, et le concessionnaire a racheté le véhicule au kilométrage élevé, ouvrant ainsi la voie à sa transformation.

Restauration extensive par Roulez au Suivant

La restauration complète de l’Elantra a été présentée à Roulez au Suivant, une émission de télévision québécoise animée par le journaliste automobile Antoine Joubert. Hyundai Canada a fait don de la voiture à l’émission et l’équipe l’a restaurée pour un bénéficiaire méritant. Lachance, un adolescent de Rougemont, au Québec, a été sélectionné parmi des centaines de candidatures que lui et sa famille ont soumises.

Le processus de restauration a nécessité d’importants travaux sur la mécanique, la carrosserie et l’intérieur du véhicule. Bien que le moteur d’origine soit resté en excellent état, Hyundai Canada l’a remplacé par un nouveau bloc moteur court pour permettre à Lachance de repartir sur de nouvelles bases. Plus de 100 pièces ont été fournies par Hyundai Canada pour assurer la longévité du véhicule, et l’odomètre, qui s’était arrêté à 999 999 km, a été remis à zéro avec un « 1 » supplémentaire pour signifier son incroyable voyage.

Un hommage à la division N Performance de Hyundai

En clin d’œil à la marque de performance N de Hyundai, l’Elantra a été peinte dans la couleur distinctive « Bleu Performance », avec des jupes supplémentaires bordées de rouge rappelant l’actuel modèle Elantra N. Le logo N et le mot « INSPIRED » ont été ajoutés au véhicule pour achever sa transformation.

La boucle est bouclée pour l’Elantra

La plupart des kilomètres parcourus par l’Elantra sont attribués à Jocelyn Roy, qui a méticuleusement entretenu le véhicule tout au long de ses années de service. Après avoir acheté le véhicule de remplacement de l’Elantra, M. Roy a été invité à participer à la remise du véhicule à M. Lachance, offrant ainsi un moment émouvant au moment où la voiture entamait sa nouvelle vie.