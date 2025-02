La Honda Fit et la Volkswagen Passat en tête de l’enquête sur les meilleurs véhicules d’occasion à 5 ans pour leur prix

L’étude analyse les véhicules d’occasion les plus rentables et ayant la plus longue durée de vie restante.

Une nouvelle étude réalisée par iSeeCars a analysé plus de 700 000 voitures d’occasion et 368 millions de relevés de compteur kilométrique afin d’identifier les véhicules de cinq ans les plus rentables en fonction de leur prix par année d’espérance de vie restante. Les résultats mettent en évidence des options abordables pour les consommateurs à la recherche d’un moyen de transport fiable sans un coût initial élevé.

Les voitures d’occasion les mieux classées pour leur prix

L’étude a classé les véhicules en divisant leur prix de vente moyen aux États-Unis par leur durée de vie restante estimée, ce qui donne un « prix par année restante ». La Honda Fit arrive en tête, avec un prix moyen de 18 336 $ et une durée de vie restante estimée à 11,6 ans. Il en résulte un coût de 1 583 $ par année restante, soit moins de la moitié de la moyenne générale de 3 426 $.

Voici les voitures d’occasion de 5 ans les plus fiables pour leur prix:

Meilleures voitures d’occasion de 5 ans pour l’argent Rang Modèle Prix de vente moyen (EU) Durée de vie restante prévue (années) Prix par année restante Par rapport à la moyenne 1 Honda Fit 18,336$ 11.6 1,583$ 0.46x 2 Volkswagen Passat 17,636$ 9.6 1,845$ 0.54x 3 Buick Encore 16,633$ 8.8 1,897$ 0.55x 4 Kia Rio 5-Door 14,037$ 6.9 2,023$ 0.59x 5 Honda Civic 20,157$ 9.8 2,053$ 0.60x 6 Mazda Mazda3 (hatchback) 20,262$ 9.8 2,073$ 0.61x 7 Mitsubishi Outlander Sport 15,821$ 7.5 2,102$ 0.61x 8 Toyota Yaris 16,427$ 7.6 2,148$ 0.63x 9 Toyota Corolla 17,728$ 8.1 2,201$ 0.64x 10 INFINITI Q50 24,000$ 10.6 2,261$ 0.66x Moyenne générale des voitures d’occasion de 5 ans 26,206$ 7.6 3,426$ —

L’étude a révélé que la voiture d’occasion moyenne de cinq ans coûte 26 206 $ et a une durée de vie restante de 7,6 ans, ce qui représente un coût de 3 426 $ par année restante.

Les meilleures voitures hybrides d’occasion de 5 ans

L’étude iSeeCars a également examiné les véhicules hybrides et les a classés selon la même méthodologie. La Toyota Prius arrive en tête de liste, avec une durée de vie restante de 9,0 ans et un coût de 2 452 $ par an.

Voici les véhicules hybrides d’occasion de 5 ans les plus fiables:

Les meilleurs véhicules hybrides d’occasion de 5 ans pour l’argent Rang Modèle Prix de vente moyen Durée de vie restante prévue (années) Prix par année restante Par rapport à la moyenne 1 Toyota Prius 22,006$ 9.0 2,452$ 0.90x 2 Toyota Camry Hybrid 23,364$ 9.4 2,491$ 0.91x 3 Ford Fusion Energi 19,336$ 7.7 2,521$ 0.92x 4 Toyota Avalon Hybrid 28,901$ 10.8 2,665$ 0.97x 5-Year-Old Hybrid Average 23,652$ 8.6 2,735$ — 5 Ford Fusion Hybrid 17,808$ 5.3 3,333$ 1.22x 6 Lexus RX 450h 39,172$ 11.5 3,407$ 1.25x 7 Toyota Highlander Hybrid 34,172$ 9.8 3,490$ 1.28x 8 Lexus RX 450hL 40,148$ 11.5 3,492$ 1.28x 9 Hyundai Sonata Hybrid 20,358$ 5.8 3,524$ 1.29x 10 Ford Escape Hybrid 20,437$ 5.2 3,950$ 1.44x

L’étude a montré que l’hybride moyen de cinq ans coûte 23 652 $ et a une durée de vie moyenne de 8,6 ans, soit 2 735 $ par année restante.

Autres résultats clés

Une voiture d’occasion de 10 ans coûte en moyenne 15 655 $ et a une durée de vie moyenne de 6 ans (2 609 $ par an).

La Honda Fit est la voiture d’occasion de cinq et dix ans la plus fiable pour son prix, avec une durée de vie prévue de 11,6 ans.

La Tesla Model S est le seul véhicule électrique figurant dans le top 10 des voitures d’occasion de 10 ans les plus fiables.

Les VUS restent un choix populaire, avec des modèles de cinq ans coûtant en moyenne moins de 25 000 $ et une durée de vie prévue de 7,6 ans.

L’étude complète, y compris les classements des camions et des VUS, est disponible sur le site web d’iSeeCars.