La gamme Honda Civic 2025 arrive bientôt à partir de 27 540 $

– La gamme Honda Civic 2025 comprend de nouveaux modèles hybrides et un style actualisé.

– La Civic hybride offre un couple de 232 lb-pi et une économie de carburant exceptionnelle.

– La production débutera en juin et les modèles arriveront chez les concessionnaires dans tout le pays.

La gamme Civic 2025 rafraîchie comprend un style actualisé, une technologie améliorée et un groupe motopropulseur hybride électrique en option. La production de la nouvelle berline Civic Hybrid débutera en juin à l’usine de fabrication de Honda Canada à Alliston, en Ontario.

La nouvelle berline Civic Hybrid se distingue par un couple de 232 lb-pi, ce qui en fait la Civic la plus puissante de tous les temps à l’exception de la Type R. Honda vise à ce que les modèles hybrides électriques représentent environ 60 % des ventes de Civic au Canada, conformément à sa stratégie d’électrification élargie.

Modèles et spécifications disponibles

La berline Civic 2025 est disponible en plusieurs versions, chacune offrant une combinaison unique de caractéristiques, de performances et d’économies de carburant :

– LX : Équipé d’un moteur 2.0 L et d’une CVT, ce modèle de base est proposé à partir de 27 540 $, avec un prix de vente de 29 520 $. Il offre une consommation de 7,4 L/100 km en ville, 5,8 L/100 km sur route et 6,7 L/100 km en cycle mixte.

– Sport : Également dotée d’un moteur de 2,0 L et d’une CVT, cette version est proposée à partir de 31 400 $, avec un prix de vente de 33 416 $. La consommation de carburant est légèrement inférieure : 7,6 L/100 km en ville, 6,0 L/100 km sur l’autoroute et 6,9 L/100 km en cycle mixte.

– Sport Hybride : Ce modèle est équipé d’un groupe motopropulseur hybride et se vend à partir de 33 300 $ et jusqu’à 35 305 $. Il affiche une consommation de 4,7 L/100 km en ville, 5,1 L/100 km sur route et 4,9 L/100 km en cycle mixte.

– Sport Touring Hybride : Au sommet de la gamme, cette version utilise également un groupe motopropulseur hybride, avec un prix de départ de 36 800 $ et un prix de vente de 38 805 $. La consommation de carburant correspond à celle de la Sport Hybrid : 4,7 L/100 km en ville, 5,1 L/100 km sur route et 4,9 L/100 km en cycle mixte.

Élargissement de la gamme hybride

Emile Korkor, vice-président adjoint des ventes et du marketing de Honda, a exprimé sa confiance dans la nouvelle Civic Hybrid, soulignant son potentiel à revigorer le marché des véhicules hybrides électriques aux côtés du CR-V Hybrid et de l’Accord Hybrid. Il a souligné que l’équilibre entre les performances et l’efficacité énergétique étaient les principaux atouts du nouveau modèle.

En outre, la Civic Hatchback rafraîchie, y compris la toute première Civic Hatchback Hybride, devrait arriver chez les concessionnaires dans le courant de l’été. La Civic Type R 2025 et la Civic Si actualisée seront dévoilées dans les mois à venir.