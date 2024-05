La Honda Civic 2025 offerte en version hybride et avec Google built-in

Retour de la Honda Civic Hybrid.

Combo moteur 1.5T et boîte manuelle discontinuée.

La Honda Civic Hybrid est de retour. Pour 2025, elle sera équipée du dernier système hybride de Honda et devient plus puissante que la Civic Si. Le nouveau système sera proposé sur les modèles à hayon et les berlines, et la nouveauté pour 2025 est l’intégration de Google dans certaines versions haut de gamme de la voiture.

Honda prévoit que la version hybride représentera 60 % des ventes de la Honda Civic en 2025. Le système est familier, comme on le voit dans le CR-V et l’Accord, avec 200 ch et 232 lb-pi de couple. Honda affirme qu’il s’agit de la Civic non-R la plus puissante de tous les temps et qu’elle sera plus rapide que le moteur turbo de 1,5 litre, aujourd’hui décédé. Il devrait également être légèrement plus efficace que le 1.5T, avec une consommation combinée estimée à 4,8 L/100 km.

Les Civic hybrides disposeront de quatre niveaux de freinage régénératif sélectionnables. Honda modifie également le groupe motopropulseur pour offrir ce qu’il appelle « la sensation de régime liée à la vitesse du véhicule, typiquement associée à un changement de vitesse sur un groupe motopropulseur conventionnel ». Comme le système hybride à deux moteurs de Honda n’a pas de transmission, nous ne savons pas exactement ce que cela implique.

Honda proposera le système hybride sur deux de ses quatre niveaux de finition. Les versions Sport Hybrid et Sport Touring Hybrid sont équipées du moteur hybride, tandis que les versions LX (désormais uniquement berline) et Sport conservent l’ancien moteur 4 cylindres de 2,0 litres. Bien que nous n’ayons pas encore eu de confirmation, ces choix de finitions suggèrent que la Civic à boîte manuelle est morte, à moins que vous n’optiez pour la Si ou la Type R.

Les autres changements apportés à la Honda Civic 2025 comprennent un nouveau faciès et une nouvelle calandre, ainsi que des feux arrière plus sombres. Les modèles hybrides sont reconnaissables à leurs garnitures de phares couleur carrosserie et à un becquet inférieur à l’avant.

À l’intérieur, Honda a ajouté Google built-in aux modèles hybrides Sport Touring. Il comprend l’assistant Google, Google Maps et la boutique d’applications Google Play. Toutes les Civic 2025 sont équipées de ports USB-C pour les sièges avant.

Il n’y a aucune indication sur les arrivées chez les concessionnaires ou les prix, mais attendez-vous à ce que les changements et le système hybride poussent la voiture encore plus près de la barre des 40 000 $.