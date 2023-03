Jeep préfigure ses concepts pour le Easter Jeep Safari de 2023

Chaque année, les amateurs de conduite hors route participent à un événement tenu en Utah.

Le constructeur profite habituellement de l’opportunité pour dévoiler de nouveaux concepts.

Cinq sketches ont été dévoilés avant le lancement des concepts.

Comme elle le fait depuis de nombreuses années, Jeep a commencé à dévoiler les concepts qu’elle présentera lors du Easter Jeep Safari le mois prochain.

Chaque printemps depuis 57 ans, les passionnés de tout-terrain participent à un événement d’une semaine appelé Easter Jeep Safari et l’année 2023 ne fera pas exception.

Cet événement, qui se tiendra du 1er au 9 avril, offrira aux participants l’occasion de prendre part à des randonnées d’une journée au départ de Moab, dans l’Utah, une région très prisée des amateurs de conduite hors-route.

L’un des principaux événements du safari de pâques est toujours le dévoilement des nouveaux concepts de la marque.

En effet, Jeep a l’habitude de développer quelques véhicules conceptuels spécialement pour cet événement. C’est pourquoi tous ces modèles sont axés sur l’amélioration des capacités et de la conduite en tout-terrain, tout en affichant généralement des designs et des couleurs accrocheurs.

Comme le début du Safari 2023 approche à grands pas, Jeep a commencé à donner des aperçus des concepts de cette année, qui seront entièrement dévoilés dans environ deux semaines.

Au lieu de montrer des gros plans de différentes pièces ou les grandes lignes d’un nouveau modèle comme le font la plupart des constructeurs automobiles, Jeep a décidé de préfigurer ces concepts avec des croquis d’artistes.

Les deux premières images publiées vendredi dernier montrent un véhicule vert vif qui semble être une version deux portes du pick-up Gladiator chaussé de pneus tout-terrain très larges et aux passages de roues élargis, ainsi qu’un Wrangler 4xe Rubicon plus conventionnel dont les portes ont été remplacées par des demi-porte tubulaires.

La marque a ajouté aujourd’hui trois nouvelles images qui montrent d’autres concepts, dont un basé sur le Wagoneer ou le Grand Wagoneer.

Ce croquis ne montre qu’une partie de la face avant du grand VUS, ce qui rend les détails spécifiques difficiles à distinguer. Cela dit, le pare-chocs avant semble être modifié par la présence de crochets de remorquage ou d’un treuil, les passages de roues semblent avoir des extensions en plastique noir, et un graphique noir mat est appliqué au centre du capot.

Une autre image montre une vue frontale d’un Wrangler ou d’un Gladiator vert vif équipé d’un certain nombre d’éléments du catalogue Jeep Performance Parts de Mopar. Les modifications les plus apparentes sont des pneus plus larges et un pare-buffle noir.

Enfin, la dernière esquisse montre à nouveau un Wrangler 4xe Rubicon dans une image saturée de rose et de violet. Il est donc difficile de déterminer la couleur réelle de la peinture du concept.

Ces deux dernières images pourraient représenter les mêmes véhicules que les deux premières, mais étant donné que Jeep a présenté sept concepts différents lors du safari de l’année dernière, il est probable qu’elle présentera plus de trois modèles lors de cet événement.