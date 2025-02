IONNA passe de la version bêta au réseau national de recharge de VE

Le site Web d’IONN mentionne à plusieurs reprises l’Amérique du Nord. Nous avons demandé s’ils allaient s’implanter au Canada.

IONNA obtient plus de 100 sites aux États-Unis, étendant la recharge des VE à plus de 1 000 baies d’ici 2025. De nouveaux dépanneurs « Just Walk Out » ou “sortir sans payer” alimentés par l’IA feront leurs débuts dans certains sites IONNA. IONNA a pour objectif de construire 30 000 bornes de recharge dans tout le pays au cours des cinq prochaines années.



IONNA, une coentreprise formée par huit constructeurs automobiles mondiaux, a annoncé son passage de la version bêta publique au lancement national à grande échelle. Soutenue par BMW, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Stellantis et Toyota, la société a marqué cette étape avec l’ouverture de sa première station de recharge IONNA à Apex, en Caroline du Nord, et l’inauguration de son nouveau siège et de son laboratoire d’expérience client à Durham, en Caroline du Nord.

Depuis son lancement en février 2024, IONNA a obtenu des contrats pour plus de 100 sites de recharge à travers les États-Unis. De nouveaux sites ont récemment ouvert à Houston, au Texas, et à Abilene, au Kansas. Willcox, en Arizona, et six autres sites sont actuellement en construction. L’entreprise a pour objectif de déployer plus de 1 000 bornes de recharge d’ici la fin de l’année 2025.

Au cours de sa phase bêta à la fin de 2024, IONNA a effectué plus de 4 400 sessions de charge, prenant en charge plus de 80 modèles de véhicules uniques et fournissant près de 63 000 kilowattheures d’énergie. Cette phase de test a permis à l’entreprise d’affiner son matériel, son logiciel et l’expérience globale du client avant son déploiement national.

IONNA prévoit d’introduire de nouvelles fonctionnalités technologiques, notamment les magasins de proximité « Just Walk Out » d’Amazon, alimentés par l’IA, qui devraient faire leurs débuts dans certains sites de Garner, en Caroline du Nord, à partir du premier trimestre 2025. L’entreprise développera également les capacités Plug & Charge (brancher et charger) et intégrera des systèmes de réservation intelligents pilotés par l’IA, des options de paiement à bord des véhicules et des outils d’optimisation des itinéraires.

Pour ce qui est de l’avenir, IONNA vise à construire 30 000 bornes de recharge au cours des cinq prochaines années. Le réseau est conçu pour prendre en charge les déplacements urbains et longue distance des VE, se positionnant ainsi comme l’une des infrastructures de recharge les plus intégrées et les plus axées sur le conducteur.

Si IONNA nous fait part de ses projets pour le Canada, nous vous en informerons.