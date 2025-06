Intel met fin à sa division de puces automobiles

Le géant des semi-conducteurs restructure ses activités et cesse ses opérations dans le secteur automobile, qui alimentait environ 50 millions de véhicules à l’échelle mondiale.

Intel ferme sa division automobile, impactant quelque 50 millions de véhicules

La majorité des employés du segment automobile seront congédiés immédiatement

Mobileye, filiale spécialisée en conduite autonome, poursuit ses activités

Intel a annoncé la fermeture de sa division de puces automobiles et le licenciement de la plupart des employés de ce secteur, dans le cadre d’une vaste restructuration de l’entreprise, rapporte The Oregonian/OregonLive.

Dans une note adressée à ses employés, le fabricant de semi-conducteurs a déclaré qu’il “prévoit de mettre fin à ses activités liées à l’architecture automobile d’Intel”, tout en s’engageant à honorer les contrats clients existants. Dans un communiqué écrit, la société précise vouloir “se recentrer sur ses activités principales liées aux clients et aux centres de données afin de renforcer son offre de produits et de mieux répondre aux besoins de sa clientèle”.

Cette fermeture touche les opérations automobiles d’Intel, qui desservaient actuellement environ 50 millions de véhicules dans le monde. Les puces d’Intel jouent un rôle clé dans les systèmes des véhicules électriques, les écrans de tableau de bord et diverses fonctions embarquées fournies à plusieurs constructeurs automobiles.

Le rôle d’Intel dans les véhicules

Intel conçoit des puces électroniques qui gèrent plusieurs systèmes à bord des véhicules modernes. Ces puces contrôlent, entre autres, les écrans tactiles, la gestion des batteries des véhicules électriques et les ordinateurs qui assistent certaines fonctions de conduite.

L’entreprise collabore avec des constructeurs comme le fabricant chinois Zeekr, ainsi qu’avec divers fournisseurs de l’industrie automobile pour intégrer ses technologies aux véhicules neufs. Les solutions d’Intel permettent aux véhicules d’offrir des fonctionnalités avancées telles que les assistants vocaux et les appels vidéo intégrés à bord.

Toutefois, la fermeture de cette division n’aura aucun impact sur Mobileye, la filiale d’Intel spécialisée en technologies de conduite autonome. Mobileye poursuivra ses activités de manière indépendante et continuera à collaborer avec les constructeurs sur les systèmes de conduite automatisée.

Pourquoi Intel change de cap

Comparée aux activités principales d’Intel en informatique et en centres de données, la division automobile ne représente qu’une faible portion de ses revenus. Bien que le marché mondial des puces automobiles soit évalué à environ 50 milliards $ et connaisse une croissance rapide, Intel y fait face à une vive concurrence.

Des entreprises comme Nvidia et Qualcomm ont pris de l’avance dans le développement de technologies embarquées, notamment pour les systèmes d’infodivertissement et les fonctions d’aide à la conduite. De son côté, Texas Instruments se démarque dans le marché des véhicules électriques grâce à ses puces qui gèrent les batteries et les systèmes d’alimentation.

Cette décision s’inscrit dans une série de mesures de réduction des coûts mises en place par le nouveau PDG, Lip-Bu Tan, qui est entré en poste en mars 2025. Tan a d’ailleurs averti les employés qu’une vague de licenciements se poursuivra “pendant plusieurs mois”, alors qu’Intel tente de composer avec une baisse de ses ventes et des difficultés financières.

Dès juillet, Intel prévoit de réduire jusqu’à 20 % de sa main-d’œuvre manufacturière. L’entreprise externalise également ses activités marketing auprès de la firme de conseil Accenture, ce qui entraînera d’autres suppressions de postes, alors qu’elle mise désormais sur l’intelligence artificielle et son cœur de métier, la fabrication de puces informatiques.