GM pourrait ne pas commercialiser son moteur six-cylindre en ligne, finalement

La compagnie avait laissé entendre qu’un tel moteur équipé de 2 turbocompresseurs pourrait se trouver dans ses camions.

Ce design aurait été basé sur le quatre-cylindre 2.7L turbocompressé.

Les objectifs d’électrification du constructeur rendent le développement d’un nouveau moteur difficilement justifiable.

General Motors pourrait avoir abandonné son projet de nouveau moteur six cylindres en ligne à double turbocompresseur, qui aurait pu équiper ses camions et ses grands VUS.

Il y a presque un an, des rumeurs concernant ce moteur avaient fait surface, indiquant qu’il ferait partie de la stratégie « Cylinder Set » du constructeur, qui vise à réduire les coûts de développement en partageant des composants entre plusieurs moteurs.

Cela signifie que ce moteur aurait été basé sur l’actuel quatre cylindres turbocompressé de 2,7 litres qui équipe les pick-up Silverado et Sierra.

Ce projet aurait été très similaire au nouveau six cylindres en ligne turbocompressé Hurricane de Stellantis et sa puissance aurait même été presque identique à la version à haut rendement de ce moteur qui équipe actuellement le Jeep Grand Wagoneer L.

En effet, le moteur Jeep délivre 510 chevaux et 500 lb-pi de couple alors que les spécifications préliminaires de l’unité GM annonçaient « environ » 500 chevaux et 500 lb-pi de couple.

Ce moteur aurait donc été plus puissant que n’importe quel autre moteur de la gamme GM, y compris le V8 de 6,2 litres et toutes les versions du V6 EcoBoost de 3,5 litres de Ford.

Extraire cette puissance à partir d’un moteur à six cylindres aurait également pu permettre d’obtenir des chiffres de consommation de carburant plus bas que si l’entreprise avait utilisé un V8 pour fournir la même puissance.

La raison la plus probable de l’annulation de ce projet est que, l’objectif du constructeur étant de ne vendre que des véhicules électriques à partir de 2035, il n’est pas très judicieux d’investir des millions, voire des milliards de dollars dans le développement et la production d’un moteur qui ne sera vendu que pendant une dizaine d’années.

En outre, General Motors a déjà deux moteurs six cylindres biturbo en production et travaille sur une nouvelle génération de son V8 «Small-block» destiné aux camions et aux VUS tels que le Yukon et le Tahoe.

Source : GM Authority