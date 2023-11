2024 Ford Mustang GT California Special nous fait voir du bleu

Les premières Mustang California Special furent offertes en 1968

L’ensemble optionnel sera proposé sur toutes les voitures GT

La Ford Mustang California Special est de retour. La première édition spéciale de la Mustang S650 (et sans doute une longue série) est arrivée et elle est dotée d’une multitude de détails Rave Blue.

Lorsque Ford a lancé la California Special pour la première fois en 1968, elle était vraiment conçue pour la Californie. Il s’agissait d’une série d’environ 4 000 Mustangs GT commandés par les concessionnaires Ford de l’État, avec des extras en fibre de verre de Shelby, inspirés par le prototype GT-500 nommé Little Red.

Depuis, l’écusson est revenu une poignée de fois. Chacune d’entre elles était une amélioration esthétique de la Mustang GT standard, et était toujours disponible dans tous les états américains (et au Canada). Celle-ci n’est pas différente.

La Mustang GT/CS 2024 sera livrée avec des enjoliveurs de phares plus foncés pour une allure plus agressive. Des éléments comme les prises d’air de la calandre seront peints en Rave Blue, avec des lamelles au lieu de nids d’abeille à l’intérieur de la calandre, et des bandes bleues sur les côtés.

Ford propose deux modèles de jantes, toutes deux d’un diamètre de 19 pouces. Les deux ont des accents Rave Blue, et l’ensemble optionnel provient du groupe Performance.

Dans l’habitacle, il y a encore plus de bleu. Les sièges sont de la couleur Navy Pier de Ford et comportent des surpiqûres bleu Raptor. Il y a des tapis de sol California Special et un badge du côté passager.

Cet ensemble ajoute 2 595 $ au prix d’une Mustang GT Premium. Il est proposé en coupé et en cabriolet, avec la boîte de vitesses à six rapports ou la boîte automatique à 10 rapports. Les carnets de commandes sont ouverts dès maintenant et la voiture fera sa première apparition publique au Salon de l’auto de Los Angeles la semaine prochaine.