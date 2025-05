Fast Wheels lance la jante EV08 au Salon du véhicule électrique de Montréal

Fast Wheels présente une jante aérodynamique personnalisable conçue pour améliorer l’efficacité énergétique des camions et VUS électriques.

La jante EV08 est dotée d’un système modulaire d’inserts permettant trois configurations distinctes selon les besoins de conduite et le style recherché.

Actuellement offerte en format 20 pouces, elle est compatible avec sept modèles phares de camions et VUS électriques nord-américains, y compris le Tesla Cybertruck.

Sa fabrication par moulage par étirement (flow formed) permet d’obtenir une jante plus légère et plus robuste, ce qui peut contribuer à augmenter l’autonomie des véhicules électriques lourds.

Fast Wheels a dévoilé sa toute nouvelle jante EV08 lors du Salon du véhicule électrique de Montréal 2025, avec un design spécifiquement conçu pour les camions et VUS électriques. Présentée sur un Rivian R1S au kiosque de l’entreprise, cette jante en alliage moulée par étirement allie légèreté et aérodynamisme pour optimiser l’autonomie des véhicules électriques.

La jante EV08 répond de façon ciblée aux besoins particuliers des véhicules électriques plus massifs. Grâce à la technologie de moulage par étirement, la jante offre une construction plus légère et plus résistante que les méthodes de moulage traditionnelles. Cette réduction de poids est cruciale dans le contexte des véhicules électriques, où chaque kilo compte en termes d’efficacité énergétique et de portée.

Fast Wheels a conçu la EV08 en mettant l’accent sur la performance aérodynamique, un enjeu de plus en plus central dans la conception des composants pour VÉ. La forme de la jante favorise une circulation fluide de l’air afin de réduire la traînée et la consommation d’énergie en mouvement.

Un design modulaire offrant trois options pour les camions électriques

La caractéristique la plus innovante de la EV08 est son système modulaire d’inserts aérodynamiques, qui permet aux propriétaires de personnaliser l’apparence et la fonction de la jante. Trois configurations principales sont possibles :

Tous les inserts installés pour une efficacité aérodynamique maximale

Tous les inserts retirés pour une meilleure ventilation et un style tout-terrain

Une combinaison partielle pour un look sur mesure

Cette flexibilité permet aux conducteurs de prioriser l’autonomie sur l’autoroute ou un meilleur refroidissement des freins dans des conditions plus exigeantes. Le design modulaire offre aussi la possibilité de rafraîchir le style des jantes sans devoir les remplacer entièrement.

Des spécifications techniques qui couvrent plusieurs plateformes de VÉ

Offerte actuellement en fini noir lustré, la EV08 est disponible en deux formats avec plusieurs agencements d’entraxe (bolt pattern) pour convenir à une grande variété de camions et VUS électriques :

Format de jante Entraxe Déport (Offset) 20 x 8.5 5 x 139,7 mm +48 20 x 8.5 6 x 135 mm +44 20 x 8.5 6 x 139,7 mm +58 20 x 8.5 8 x 165,1 mm +30 20 x 9.0 6 x 139,7 mm +58 20 x 9.0 8 x 165,1 mm +30

Ces spécifications permettent une installation directe sur sept des principaux modèles de camions et VUS électriques nord-américains : Cadillac Escalade IQ, Chevrolet Silverado EV, Ford F-150 Lightning, GMC Sierra EV, Hummer EV, Rivian R1S/R1T et Tesla Cybertruck.

Le Salon du véhicule électrique de Montréal, où la EV08 est présentée, se tient du 2 au 4 mai 2025 au Stade IGA, situé au parc Jarry. L’événement, organisé par le Salon international de l’auto de Montréal, met en valeur les plus récentes innovations en matière de mobilité électrique, incluant des véhicules, technologies de recharge et composants spécialisés.

En raison des rénovations en cours au Stade olympique, le salon se déroule cette année au Stade IGA, un site facilement accessible par transport en commun, pistes cyclables et installations de stationnement. L’événement propose des essais routiers, des démonstrations, des conférences ainsi qu’un accès privilégié aux experts de l’industrie de l’électromobilité.