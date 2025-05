Dymag, Borbet et AIM s’associent pour développer la technologie de roues en carbone destinées aux constructeurs

Une nouvelle alliance vise à proposer des roues en carbone légères et évolutives aux constructeurs automobiles et motocyclistes du monde entier.

Dymag, Borbet et AIM collaborent pour augmenter la production de roues hybrides en carbone destinées aux marchés mondiaux des équipementiers.

Le partenariat réunit l’expertise du carbone, la fabrication de jantes en alliage et la production de composites avancés.

L’objectif est l’intégration de roues légères et homologuées pour les véhicules de nouvelle génération.

Dymag Technologies Limited, une filiale de Borbet GmbH, a conclu un partenariat stratégique avec Borbet et Advanced International Multitech Co., Ltd. (AIM) afin d’accélérer le développement et l’industrialisation de la technologie de roues hybrides et composites en carbone, tant pour l’automobile que pour la moto.

Cette collaboration mise sur l’expérience de Dymag dans la conception de roues en carbone, sur la présence mondiale de Borbet dans la fabrication de jantes en aluminium, ainsi que sur la capacité de production à grande échelle d’AIM en matière de composites carbone. Ensemble, ils visent à offrir des solutions de roues légères, solides et adaptables aux besoins des constructeurs automobiles (OEM) et du marché secondaire partout dans le monde.

Dymag, pionnière dans l’innovation des roues en carbone depuis le milieu des années 1990, met à contribution sa technologie brevetée de roue hybride BX-F. Déjà adoptées par plusieurs grands constructeurs, ces conceptions de Dymag sont reconnues pour leurs performances. Borbet, basé en Allemagne, fournit plus de 30 constructeurs avec ses jantes en alliage, issue de ses sept sites de production à l’échelle mondiale. AIM, dont le siège social est à Taïwan, cumule plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des composites en carbone et conçoit des produits de haute précision destinés à l’exportation mondiale.

Le partenariat vise à faciliter l’intégration des roues hybrides en carbone dans les chaînes de production des constructeurs grâce à une approche concertée en matière de conception, de fabrication et de logistique. En s’appuyant sur l’infrastructure à grande échelle d’AIM et sur le réseau de distribution bien établi de Borbet dans le secteur automobile, le groupe entend aider les constructeurs à réduire le poids de leurs véhicules sans compromettre la sécurité ni la durabilité.

Christopher Shelley, président exécutif de Dymag, a déclaré que cette alliance favorisera l’adoption de la technologie des roues en carbone sur le marché croissant des OEM. Burkhard Plett, PDG de Borbet, a qualifié cette collaboration d’étape clé vers une solution évolutive pour des roues haute performance. Mike Chou, directeur général du groupe AIM, a ajouté que l’expertise en composites avancés et les designs brevetés permettront d’offrir des roues légères à une échelle industrielle.