Déjà presque trois Lordstown Endurance assemblés

Le constructeur Lordstown Motors vient d’annoncer que la production de sa camionnette pleinement électrique venait de s’amorcer. En réalité, le constructeur américain, qui a élu domicile dans l’usine jadis utilisée par General Motors pour l’assemblage de ses petites voitures (Chevrolet Cruze, Chevrolet Cobalt, Chevrolet Cavalier, Chevrolet Vega, etc.), n’a produit que deux exemplaires de sa camionnette qui carbure aux électrons, avec un troisième presque complété. Ces trois premiers camions font partie de la première série de 500 camionnettes prévues.

Les tests de collision FMVSS ont été réalisés avec succès, et les demandes de l’EPA et du CARB ont été soumises également, selon les dires du constructeur. Lordstown poursuit également sa phase de tests et d’homologations. Il ne faut pas s’attendre à voir beaucoup de camionnettes Endurance sur les routes du continent avant la fin de l’année, car la direction de cette jeune marque automobile prévoit livrer environ 50 unités du pickup électrique avant la fin de l’année en cours, tandis que les 450 véhicules suivants devraient être livrés dans la première moitié de 2023, sous réserve de la mobilisation de capitaux suffisants.

Le pickup Endurance devrait voir sa cadence de production augmenter au fil des prochaines semaines, ce rythme qui sera bien entendu relié à la crise d’approvisionnement qui fait toujours rage à l’échelle mondiale.

« Nous continuerons à construire à un rythme lent, car nous devons résoudre les problèmes de pedigree et de disponibilité des pièces. Nous prévoyons d’augmenter la vitesse de production en novembre et décembre », a déclaré Edward Hightower, PDG de Lordstown. « Nos processus d’homologation et de certification se déroulent comme prévu. »

Lordstown Motors a également indiqué qu’il prévoyait débuter le processus de vente avant la fin de l’année, sous réserve des tests d’homologation complets et de la certification requise. Reste maintenant à savoir si le Lordstown Endurance sera retenu pour les finalistes pour l’obtention du titre de la camionnette nord-américaine de l’année 2023 par les journalistes membres du NACTOY, le véhicule qui est toujours en lice au moment d’écrire ces lignes.