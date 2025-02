Chevrolet présente de grandes puissances électriques et à essence au Salon international de l’automobile du Canada 2025

Chevrolet lance la puissance et l’électrification au Salon international de l’auto de 2025

La Chevrolet Corvette ZR1 2025 fait ses débuts avec un V8 biturbo de 5,5 litres développant 1 064 ch.

Les Equinox EV, Blazer EV et Silverado EV entièrement électriques soulignent l’engagement de Chevrolet en matière de développement durable.

Le Tahoe 2025 rafraîchi fait son apparition avec un design actualisé et de nouvelles technologies.

Chevrolet reste une pierre angulaire de l’industrie automobile nord-américaine, repoussant sans cesse les limites de la performance et de la technologie des véhicules électriques. Au Salon international de l’auto de 2025, Chevrolet dévoile une combinaison de modèles performants et électrifiés, dont la monstrueuse Corvette ZR1, le polyvalent Equinox EV et le Tahoe mis à jour.

Chevrolet Corvette ZR1 2025 : des performances de supercar

La Chevrolet Corvette ZR1 2025 est une supercar surpuissante, dotée d’un V8 biturbo de 5,5 litres qui développe une puissance étonnante de 1 064 ch. Avec une aérodynamique axée sur la piste et une posture agressive, la ZR1 est conçue pour repousser les limites de la performance sur et en dehors de la piste.

La gamme Chevrolet EV : L’avenir de la mobilité électrique

Chevrolet présente sa gamme EV en pleine expansion, avec l’Equinox EV, le Blazer EV et le Silverado EV. Ces modèles mettent en avant la technologie de batterie Ultium de GM, offrant une autonomie accrue, des capacités de chargement rapide et des systèmes d’aide à la conduite avancés.

Le Chevrolet Tahoe 2025, entièrement revu et corrigé : Audacieux et moderne

Le Chevrolet Tahoe 2025 arrive avec un design rafraîchi, une technologie mise à jour et des fonctions d’aide à la conduite améliorées. En tant que l’un des SUV les plus populaires de Chevrolet, le nouveau Tahoe offre des capacités améliorées et un habitacle modernisé, garantissant qu’il reste un choix de premier ordre pour les familles et les aventuriers.