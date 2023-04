Ce que vous verrez au Salon du véhicule électrique de Montréal 2023

Le Salon du véhicule électrique de Montréal 2023 est un événement électrisant qui rassemble les plus récentes et les plus grandes innovations de l’industrie des véhicules électriques. Tenu au Stade Olympique de Montréal du 21 au 23 avril, le salon présente une gamme impressionnante de véhicules électriques et hybrides enfichables. La grande majorité des nouveautés sur le marché y sont incluant de nombreux modèles qui ne sont pas encore en vente. Les visiteurs peuvent également essayer les véhicules sur place en réservant des essais routiers avec plus de 30 véhicules électrifiés, allant du Mitsubishi Outlander PHEV à la Lucid Air en passant par la Tesla Model 3 et le Ford F-150 Lightning.

Voici un aperçu des modèles que vous pourrez voir au Salon du véhicule électrique de Montréal 2023.

Polestar 6

La Polestar 6 est un véhicule concept à l’heure actuelle, mais le modèle est prévu pour 2025 en version production. Il s’agit d’un cabriolet 100% électrique qui promet 884 chevaux et un 0-100 km/h en seulement 3,2 secondes. Polestar affirme que l’autonomie sera de plus de 500 kilomètres.

Volkswagen ID.Buzz

Le Volkswagen ID.Buzz fait entrer l’emblématique Microbus dans l’ère électrique avec un design à la fois rétro et futuriste. Cette minifourgonnette électrique offre un intérieur spacieux, une technologie de pointe et une grande attention portée au développement durable, ce qui en fait une nouveauté très attendue sur le marché des véhicules électriques. Elle proposera la traction intégrale de série tandis que l’autonomie annoncée sur le cycle WLTP est de 423 kilomètres.

Chevrolet Silverado EV

Le Chevrolet Silverado EV est le premier camion entièrement électrique de Chevrolet, doté d’une capacité de remorquage impressionnante pouvant atteindre 20 000 lbs, d’une technologie de pointe et de caractéristiques innovantes. Plusieurs versions seront disponibles incluant un modèle pouvant atteindre plus de 600 kilomètres d’autonomie.

Rivian R1T

Le Rivian R1T est un autre camion électrique aux capacités impressionnantes. Il attire également l’attention par son autonomie de plus de 500 kilomètres et sa puissance maximale de 835 chevaux.

Hyundai Ioniq 6

La Hyundai Ioniq 6 vient tout juste d’arriver sur le marché. Disponible à partir de $54,999, elle offre deux configurations (propulsion et traction intégrale) et développe 320 chevaux dans sa version la plus puissante à traction intégrale. Cela se traduit par un 0-100 km/h en moins de 5,0 secondes. De plus, la Ioniq 6 propose plus de 500 kilomètres d’autonomie dans plusieurs versions.

Parmi les autres véhicules électriques populaires exposés figurent la Ford Mustang Mach-E, la Kia EV6, la Chevrolet Bolt, la Genesis GV60, et la Subaru Solterra. En réalité, à peu près tous les véhicules électriques en vente ou à venir prochainement sont exposés au Stade Olympique.

Chevrolet Corvette E-Ray et McLaren Artura

Les véhicules électriques à hautes performances sont également très présents au salon, avec la Chevrolet Corvette E-Ray et la McLaren Artura qui volent la vedette.

Gamme VinFast

La gamme VinFast est présente au Salon du véhicule électrique de Montréal. Le constructeur du Vietnam fera son entrée sur le marché cette année avec deux modèles, les VF8 et VF9, deux utilitaires sport 100% électriques. Les modèles seront vendus dans des boutiques et suivant le modèle Tesla.

Possibilités d’essais routiers

Les visiteurs du Salon du véhicule électrique de Montréal 2023 ont l’occasion unique de tester plus de 30 véhicules électrifiés. La gamme de modèles disponibles est variée et certes intéressante, surtout quand on considère que plusieurs modèles disponibles ne sont pas encore arrivés sur le marché.

En plus des nombreuses Ford, BMW, Tesla, Volkswagen, Toyota et Audi, il sera possible de mettre à l’essai le Nissan Ariya, le Cadillac LYRIQ ou encore le VinFast VF8. Cette expérience pratique permet aux participants d’explorer les dernières technologies en matière de véhicules électriques et de prendre des décisions plus éclairées quant à leur prochain achat de voiture.

Le Salon de l’auto du véhicule électrique de Montréal 2023 est une vitrine exceptionnelle des dernières avancées en matière de technologie des véhicules électriques.

Avec un éventail de modèles excitants exposés, des berlines de luxe aux voitures de sport de haute performance et aux camionnettes pratiques, tous électrifiés le salon offre quelque chose pour tout le monde. La possibilité de faire l’essai de certains des véhicules électriques les plus en demande sur le marché ajoute à l’expérience immersive, ce qui fait du Salon de l’auto de Montréal un événement à ne pas manquer pour les amateurs de véhicules électriques et les acheteurs potentiels.