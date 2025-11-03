BMW célèbre les 50 ans de la Série 3 avec une édition limitée de la M340i 2026 réservée au Canada

Édition 50 Jahre de la BMW M340i 2026 : six couleurs classiques, seulement 100 exemplaires pour le marché canadien

BMW limite la production de la M340i 50 Jahre 2026 à 100 unités destinées exclusivement au Canada, dotées d’équipements uniques.

Six couleurs BMW Individual inspirées de l’héritage de la Série 3 rendent hommage à chaque génération du modèle.

Comprend des roues forgées M de 20 pouces, le moteur B58 et l’échappement M Performance issue de la division haute performance de BMW.

BMW Canada a dévoilé la M340i xDrive 50 Jahre Edition 2026, une version spéciale en série limitée commémorant les 50 ans de la BMW Série 3. Ce modèle exclusif sera produit à seulement 100 exemplaires destinés au marché canadien.

Le véhicule arbore six finis de peinture extérieure issus du programme BMW Individual Manufaktur. Chaque couleur correspond à une génération précédente de la Série 3 : Madeira Red Metallic, Laguna Green Metallic, Avus Blue Metallic, Carbon Black Metallic, Deep Green Metallic et Citrin Black Metallic.

L’équipement exclusif de cette berline G20 en édition spéciale comprend des roues forgées M Performance de 20 pouces, un système d’échappement M Performance et un garnissage intérieur en cuir Merino BMW Individual. Des emblèmes et des éléments décoratifs distinctifs viennent souligner le caractère unique de cette édition.

La M340i xDrive 50 Jahre Edition est propulsée par le moteur six cylindres en ligne B58 de 3,0 litres de BMW, associé à une technologie hybride légère. Ce moteur turbocompressé développe 386 chevaux et 398 lb-pi de couple, offrant le son envoûtant typique du six-en-ligne. Grâce à la transmission automatique à huit rapports de série, le sprint de 0 à 100 km/h est bouclé en seulement 4,3 secondes. Il y a dix ans, même une M3 peinait à faire mieux…

Produite pour la première fois en 1975, la Série 3 est devenue l’un des modèles les plus emblématiques et les plus populaires du portefeuille BMW — sans oublier sa réputation durable comme référence parmi les berlines haut de gamme.

La production de l’édition 50 Jahre débutera en Allemagne en novembre 2025.