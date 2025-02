Audi offre des performances compactes et du luxe au Salon international de l’auto de 2025

Le stand d’Audi au Salon de l’auto de Toronto 2025 a quelque chose pour tout le monde, y compris une RS 6 Avant GT.

L’Audi RS 3 2025 offre des performances palpitantes grâce à un moteur cinq cylindres turbocompressé de 401 chevaux.

La toute nouvelle A5 fait ses débuts avec un intérieur luxueux et beaucoup de style.

L’Audi Q5 rejoint la gamme, plus belle que jamais.

Audi va de l’avant avec un avenir électrifié et de haute performance, en équilibrant l’héritage du sport automobile avec la technologie de pointe des VE. Au Salon international de l’auto de 2025, Audi présente sa dernière gamme de véhicules, dont la puissante RS 3, la sophistiquée A6 e-tron et le tout nouveau Q6 e-tron. Chaque modèle illustre l’engagement d’Audi en matière de performance, d’innovation et de luxe dans un paysage automobile en constante évolution.

Audi RS 3 2025 : un concentré de puissance

L’Audi RS 3 2025 est une berline dynamique et performante dotée d’un moteur cinq cylindres turbocompressé de 2,5 litres développant 401 ch. Équipée de la transmission intégrale Quattro d’Audi et d’un différentiel arrière à répartition de couple, elle offre une tenue de route précise et une accélération rapide. Son style agressif, avec une calandre audacieuse et des ailes évasées, en fait une berline compacte prête pour la piste.

Audi Q5 : plus sportive, plus intelligente et plus puissante

L’Audi Q5 de troisième génération combine un design dynamique, une technologie avancée et de puissantes motorisations. Avec une ligne d’épaule raffinée, une calandre Singleframe surélevée et des rideaux d’air redessinés, il arbore une allure plus sportive et une aérodynamique améliorée. À l’intérieur, le Q5 est doté du « Digital Stage » d’Audi, qui comprend un écran tactile de 14,5 pouces et un écran passager de 10,9 pouces en option, alimenté par Android Automotive OS avec des mises à jour en temps réel. Les options de moteur incluent la technologie MHEV, tandis que la suspension repensée offre une tenue de route dynamique avec la suspension pneumatique sport et adaptative en option.

Audi A5 : un nouveau chapitre audacieux pour le segment intermédiaire d’Audi

Le nouveau modèle Audi A5 réintègre le segment des voitures de taille moyenne avec un design saisissant et des motorisations efficaces. Avec un empattement long, de grandes roues et un profil bas et sportif, la berline A5 présente une ligne de toit de style coupé, tandis que l’Avant offre un becquet de toit élégant. L’A5 introduit l’architecture électronique E³ d’Audi avec les écrans panoramiques MMI, les affichages tête haute et les feux arrière DEL numériques. Les options de moteur s’appuient sur la technologie MHEV 48 volts pour une meilleure efficacité. La direction progressive améliorée et les amortisseurs adaptatifs garantissent une expérience de conduite raffinée et personnalisable.