Audi dévoilera la troisième génération du Q3 le 16 juin

Audi a annoncé que la troisième génération de son VUS compact Q3 sera dévoilée le 16 juin, en diffusant une première image aguiche avant la présentation mondiale.

Le Q3 fait partie intégrante de la gamme de véhicules compacts de luxe d’Audi depuis son arrivée en 2011 (en 2015 en Amérique du Nord avec une version restylée de première génération), avec plus de deux millions d’exemplaires vendus à travers le monde. La nouvelle génération poursuit cette trajectoire.

« Avec plus de deux millions de véhicules vendus à l’échelle mondiale depuis le lancement de la première génération, l’Audi Q3 est l’un de nos modèles les plus populaires et occupe une place importante dans notre portefeuille de produits », a déclaré Gernot Döllner, PDG d’Audi AG.

Le prochain modèle bénéficiera d’un extérieur revu, que la marque décrit comme affirmé et émotionnel. Il profitera aussi de nombreuses améliorations numériques, visant à renforcer son rôle de compagnon connecté.

Le lancement officiel de la nouvelle Audi Q3 aura lieu le 16 juin à 21 h 30 (heure d’Europe centrale).