Audi dévoile l’intérieur du futur Q6 e-tron au IAA de Munich

Le VUS électrique sera le deuxième modèle Audi à utiliser la nouvelle plateforme PPE, après l’A6 e-tron.

L’écran d’information du conducteur et l’écran d’info divertissement seront combinés dans un panneau incurvé.

Le passager fera face à un troisième écran qui est invisible du conducteur.

Audi a profité du salon de la mobilité IAA à Munich pour dévoiler plus de détails sur son futur VUS électrique Q6 e-tron, notamment les premières photos officielles de son intérieur.

Ce nouveau modèle est considéré comme très important pour la marque et, en tant que tel, il influencera le design de ses futurs produits.

A l’intérieur, le Q6 e-tron dispose d’un habitacle moderne qui réussit à être très moderne tout en restant assez similaire aux efforts précédents de la marque.

En effet, ce modèle sera équipé d’un tout nouveau panneau incurvé qui intègre à la fois l’écran d’information du conducteur de 11,9 pouces et l’écran d’info divertissement de 14,5 pouces au sommet du tableau de bord minimaliste, ce qui devient de plus en plus courant dans les nouveaux modèles de divers constructeurs.

Par ailleurs, le volant, les panneaux de porte et la disposition des commandes sur la console centrale semblent typiques des autres modèles électriques récents de la marque.

Le nouveau panneau incurvé éloignant l’écran d’info divertissement du passager avant, Audi leur proposera un troisième écran de 10,9 pouces encastré derrière le panneau incurvé.

En plus de bloquer la vue du conducteur et de permettre ainsi au passager de regarder un film ou des vidéos sur cet écran, cette disposition fait partie du nouveau thème du constructeur qui joue avec les dimensions et la perspective afin de créer de la profondeur dans l’habitacle.

Plus qu’un nouvel écran, le Q6 e-tron bénéficiera d’un tout nouveau système d’info divertissement développé par la division CARIAD de VW et basé sur Android Automotive. Les principales caractéristiques de ce système comprennent des mises à jour en temps réel, un magasin d’applications et l’assistant personnel auto-apprenant d’Audi.

Le premier système d’affichage tête haute à réalité augmentée (RA) d’Audi sera également disponible. Cette technologie affiche les mêmes informations que les autres systèmes d’affichage tête haute, telles que la vitesse du véhicule, les panneaux routiers importants et les instructions de navigation, mais d’une manière qui interagit avec l’environnement.

En effet, la RA permet d’afficher ces informations comme si elles flottaient à environ 200 mètres devant le véhicule, dans une zone qui mesure environ 88 pouces de diagonale du point de vue du conducteur. En outre, les instructions de navigation sont interactives puisque les flèches peuvent indiquer chaque virage en temps réel.

Comme on peut s’y attendre pour un véhicule de cette catégorie de prix, l’éclairage d’ambiance sera abondant dans le Q6 e-tron, avec des images montrant des accents lumineux partant de chaque porte avant le long de la base du pare-brise, sous l’écran d’info divertissement, et au-dessus des accoudoirs de porte.

Appelée Interaction light, la pièce qui court le long du pare-brise a plusieurs fonctions puisqu’Audi affirme qu’elle indiquera le niveau de charge du véhicule et s’il est verrouillé ou déverrouillé, en plus de souhaiter la bienvenue au conducteur.

Le Q6 e-tron sera l’un des premiers modèles Audi à utiliser l’architecture PPE (Premium Platform Electric) qu’il partagera avec d’autres membres du groupe VW, comme le prochain Porsche Macan EV.

Cette nouvelle plateforme lui permettra d’offrir un plancher plat à l’arrière et jusqu’à 1 529 litres d’espace de chargement avec la banquette arrière rabattue. En outre, le coffre avant pourra accueillir jusqu’à 64 litres d’objets.

Audi n’a pas encore annoncé d’autres détails sur ce nouveau modèle, tels que l’autonomie ou les performances, mais ces informations ne devraient pas tarder à arriver.