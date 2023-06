Aston Martin va annoncer ses plans pour les cinq prochaines années le 27 juin

Ces plans incluent un modèle entièrement électrique aux côtés de versions hybrides branchables et de voitures à essence.

Le premier modèle électrique d’Aston Martin devrait arriver en 2026.

La compagnie vise construire 10 000 voitures par an.

Aston Martin dévoilera les détails de ses projets pour les cinq prochaines années lors de sa journée des marchés financiers le 27 juin.

Ces plans incluraient des véhicules à essence, des modèles hybrides rechargeables et au moins une voiture entièrement électrique.

Selon Roberto Fedeli, directeur technique du constructeur britannique, cette voiture ne partagera aucun composant avec Geely, bien que la société chinoise ait récemment augmenté sa participation dans Aston Martin jusqu’à 17 %.

En outre, une plate-forme totalement nouvelle sera conçue pour ce modèle dont le lancement est prévu en 2026.

Si Lawrence Stroll, PDG d’Aston Martin, a déclaré que les clients de la marque ne sont pas nombreux à demander un véhicule électrique, il semble plus confiant dans les modèles hybrides rechargeables, qui, selon lui, feront partie de la gamme du constructeur pour une bonne partie de la prochaine décennie.

La première Aston Martin branchable sera la supercar Valhalla, qui devrait trouver ses premiers acheteurs vers la fin de l’année 2024, bien qu’elle ait été dévoilée l’année dernière.

Aucune indication n’a été donnée quant au nombre de PHEV à attendre, mais nous savons que sept nouveaux modèles équipés de moteurs à essence feront leurs débuts au cours de l’année et demie à venir.

Ces modèles remplaceront la gamme actuelle de supercars à essence du constructeur et le premier à être lancé sera probablement une DB12 Volante.

Une nouvelle Vantage pourrait suivre peu après et les rumeurs disent que ce modèle sera plus une voiture de sport que la DB12, plus grande, qui est considérée comme un Grand Tourer.

Alors qu’Aston Martin avait annoncé il y a quelques années un objectif de production de 20 000 véhicules par an, la société a revu son objectif afin de viser des marges plus élevées plutôt qu’un volume plus important.

C’est pourquoi M. Stroll souhaite désormais que seuls 10 000 véhicules sortent chaque année des deux sites de production du constructeur, soit environ 10 % de moins que la demande annuelle prévue.

Cela contribuera à l’expérience de luxe d’Aston Martin en garantissant que ses voitures restent relativement rares et conservent ainsi une valeur résiduelle élevée.

La capacité de production actuelle de la société est d’environ 10 000 à 11 000 véhicules par an, mais l’usine principale de Gaydon pourrait être agrandie grâce à l’achat de terrains supplémentaires, ce qui pourrait se faire dans les années à venir puisqu’il est question d’y construire le premier véhicule électrique de la marque à partir du milieu de la décennie.

Source : Autocar