Alfa Romeo révise ses plans d’électrification et maintient les moteurs à essence en Amérique du Nord

Alfa Romeo abandonne son objectif de 2027 en matière de véhicules électriques pour une gamme multi-énergie comprenant des options à essence et hybrides.

Alfa Romeo proposera des véhicules à essence, électriques et hybrides au lieu de passer au tout électrique d’ici 2027. Les concessionnaires ont exprimé des inquiétudes quant à la transition vers une gamme entièrement composée de véhicules électriques, citant les défis du marché. Les nouveaux modèles Giulia et Stelvio seront équipés de groupes motopropulseurs à essence et électriques sur la plateforme STLA Large .



Alfa Romeo a revu sa stratégie pour le marché nord-américain, s’éloignant de son projet initial de devenir une marque entièrement électrique d’ici 2027. Au lieu de cela, le constructeur italien, qui fait partie de Stellantis, poursuivra une approche « multi-énergie » qui comprend des véhicules à essence, électriques et hybrides rechargeables.

Cette décision fait suite aux inquiétudes soulevées par Chris Feuell, directeur d’Alfa Romeo North America, qui a évoqué les difficultés rencontrées par le réseau de concessionnaires de la marque. S’exprimant lors du salon NADA, M. Feuell a déclaré que, compte tenu des conditions actuelles du marché, la transition vers une gamme entièrement électrique serait difficile à soutenir pour les concessionnaires. L’entreprise a enregistré une baisse de 19 % de ses ventes aux États-Unis en 2023, ne livrant que 8 865 unités. Les ventes canadiennes n’ont pas fait mieux, avec une baisse de 20 % par rapport à l’année précédente, avec 887 ventes.

Alfa Romeo prévoit d’introduire de nouveaux modèles à moteur à combustion interne (ICE) parallèlement à des offres électrifiées en réponse à l’évolution de la dynamique du marché. Les futurs remplaçants de la berline Giulia et du VUS Stelvio seront construits sur la plateforme STLA Large de Stellantis, qui supporte à la fois les groupes motopropulseurs électriques et à essence. Le VUS arrivera en 2025, et la berline suivra en 2026.

Alfa Romeo envisage également d’élargir sa gamme avec le multisegment Junior, actuellement disponible en Europe sous le nom de Milano. Le modèle sous-compact est équipé d’un moteur turbo 1,2 litre hybride léger et d’une variante entièrement électrique. Les concessionnaires ont été interrogés sur la possibilité d’introduire le modèle sur le marché nord-américain.

La gestion des stocks reste un défi majeur pour Alfa Romeo, les véhicules de l’année modèle 2024 représentant environ la moitié des stocks disponibles aux États-Unis. Pour y remédier, l’entreprise prévoit d’offrir des incitations, notamment un contrat de location mensuel de 399 $ pour la Tonale à essence, afin d’aider à écouler les stocks existants au début de 2025.

En outre, Alfa Romeo développe une nouvelle supercar pour succéder à la 33 Stradale, dont le lancement sur le marché est prévu en 2026. Alors que le précédent modèle phare était présenté comme la dernière supercar à moteur à combustion interne de la marque, le changement de stratégie pourrait conduire à une version à moteur à combustion interne aux côtés d’une alternative électrique.