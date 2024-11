Kia K4 2025 vs Honda Civic 2025 : Les voitures compactes évoluent

La Kia K4 propose deux motorisations, un intérieur riche en technologie et un confort spacieux dans toutes les versions.

La version hybride de la Honda Civic améliore l’efficacité énergétique, tandis que la Si ravit les amateurs de conduite.

Les deux modèles sont dotés de systèmes de sécurité avancés.

Lorsque l’on compare la Kia K4 2025 et la Honda Civic 2025, chaque voiture compacte présente des caractéristiques distinctes visant à attirer divers conducteurs. Toutes deux privilégient l’efficacité, la performance, le confort et la technologie.

Voici un aperçu côte à côte des spécifications, des finitions, des prix et des caractéristiques des deux modèles.

Moteur et performances

La Kia K4 2025 propose deux motorisations. Le modèle de base est équipé d’un moteur 4 cylindres de 2,0 L, développant 147 ch et 132 lb-pi de couple, associé à une transmission variable intelligente (IVT). Pour les conducteurs à la recherche de plus de puissance, la K4 est également équipée d’un moteur turbocompressé de 1,6 L dans sa version GT-Line, développant 190 ch et 195 lb-pi de couple, couplé à une transmission automatique à 8 rapports. La traction avant est de série sur toutes les versions.

D’autre part, la Honda Civic est désormais disponible avec une option hybride, ce qui en fait un choix intéressant pour les conducteurs soucieux de l’environnement. Le moteur standard de la Civic est un 4 cylindres de 2,0 L développant 158 chevaux, tandis que le moteur turbocompressé de 1,5 L, disponible en option, porte la puissance à 180 chevaux. Le modèle Civic Hybrid utilise un moteur 2,0 L combiné à deux moteurs électriques, optimisant l’efficacité énergétique sans sacrifier les performances grâce à ses 200 ch et 232 lb.-ft. de couple. La transmission à variation continue (CVT) de Honda améliore l’accélération en douceur et, comme pour la Kia, toutes les versions sont à traction avant. Il y a ensuite la Civic Si, sportive, dont le moteur turbocompressé de 1,5 L développe 200 ch et 192 lb-pi de couple. La puissance est transmise aux roues avant par l’intermédiaire d’une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports de série et d’un différentiel hélicoïdal à glissement limité.

Efficacité énergétique

Les deux modèles offrent des options efficaces pour les acheteurs soucieux d’économiser du carburant. Le moteur 2,0 L de la Kia K4 de base a une consommation estimée à 7,9 L/100 km en ville, 5,8 L/100 km sur route et 7,0 L/100 km en cycle mixte. Le moteur 1,6 L turbo de la GT-Line offre une efficacité similaire avec l’avantage d’une performance accrue.

La Honda Civic est plus performante en termes de consommation de carburant, en particulier avec son modèle hybride. Le moteur 2,0 L de série affiche une consommation de 7,3 L/100 km en ville, 5,7 L/100 km sur route et 6,6 L/100 km en cycle mixte. La variante hybride optimise l’utilisation du carburant, abaissant sa consommation à 4,7 L/100 km en ville, 5,1 L/100 km sur route et 4,9 L/100 km en cycle mixte.

Kia K4 2025 : versions et prix

La gamme Kia K4 comprend trois versions — LX, EX et GT — dont les prix commencent à 23 995 $ pour la version de base LX. Ce modèle d’entrée de gamme offre des caractéristiques de base comme des sièges avant chauffants, un écran tactile de 12,3 pouces, Apple CarPlay et Android Auto. Le modèle de milieu de gamme EX, proposé à 26 495 $, ajoute des commodités telles que des jantes en alliage de 17 pouces, un volant chauffant et une clé intelligente avec démarrage par bouton-poussoir et à distance.

Au sommet, la finition GT-Line, à partir de 31 495 $, rehausse le style et la fonctionnalité avec des jantes en alliage de 18 pouces, des revêtements de sièges en cuir synthétique, un combiné d’instruments numérique de 12,3 pouces, un climatiseur bizone et un volant sport. L’intérieur spacieux de la K4 (capacité du coffre de 413 litres) et les équipements supplémentaires des versions supérieures en font un véhicule idéal pour une utilisation familiale.

Honda Civic 2025 : versions et prix

La Civic 2025 de Honda offre une gamme diversifiée, comprenant les versions LX, EX, Sport, Touring, le nouveau modèle hybride et la sportive Si, à partir de 27 540 $. L’équipement de série de la LX comprend un écran tactile de 7 pouces, des sièges avant chauffants et le démarrage à distance du moteur. Les versions supérieures, comme la Sport Hybrid (33 300 $), introduisent le groupe motopropulseur hybride de Honda avec des avantages supplémentaires en termes d’économie de carburant. Le modèle Si, le plus haut de gamme, dont le prix s’élève à 35 800 $, est doté d’équipements sportifs, de sièges avant et arrière chauffants et d’un écran tactile de 9 pouces avec système d’infodivertissement avancé.

Dans les versions Touring et Hybrid, la Civic gagne un écran tactile de 9 pouces, un combiné d’instruments numérique de 10,2 pouces, un système audio Bose à 12 haut-parleurs et les fonctions sans fil Apple CarPlay et Android Auto.

Sécurité

Les deux modèles sont bien équipés en dispositifs de sécurité avancés. Kia inclut huit airbags et une gamme complète de systèmes d’aide à la conduite, tels que l’aide à la prévention des collisions avant, l’aide au maintien de la trajectoire et le régulateur de vitesse intelligent avec fonction stop-and-go dans les deux versions. La version GT-Line est également équipée d’un système de prévention des collisions dans l’angle mort et d’un système de prévention du trafic transversal à l’arrière, qui renforcent la sécurité dans les rues animées des villes et sur les autoroutes.

La Honda Civic reflète les offres de sécurité de Kia avec Honda Sensing, une suite de technologies de sécurité avancées telles que le système de freinage avec atténuation des collisions, l’atténuation des sorties de route, le régulateur de vitesse adaptatif et l’assistance au maintien de la trajectoire. Ces caractéristiques sont de série sur toutes les versions, tandis que les versions Touring et Hybride bénéficient de capacités d’aide à la conduite améliorées, ce qui fait de Honda un concurrent de poids pour les acheteurs soucieux de la sécurité.

Valeur

La Kia K4 et la Honda Civic mettent toutes deux l’accent sur le confort et la connectivité dans toutes les versions, avec des caractéristiques essentielles incluses. Le prix d’entrée considérablement plus bas de la K4 souligne l’intention de Kia de continuer à offrir à ses clients une valeur maximale. Avec une technologie de pointe de série, un style novateur, de l’espace et de l’efficacité, il est difficile de comprendre pourquoi Honda paierait plus de 3 500 $ de plus pour des performances similaires et des écrans plus petits.

La Honda Civic bénéficie d’un nom et d’une réputation bien établis, qui pèsent lourdement en faveur de la voiture japonaise. Ces aspects auront également un impact sur la valeur de revente de la Honda. La K4, qui remplace la Forte, est entièrement nouvelle en termes de design, de contenu et de nom, et a donc une pente plus raide à gravir pour gagner les faveurs d’un acheteur de voiture compacte.

Conclusion

La Kia K4 2025 et la Honda Civic 2025 offrent chacune un mélange de performances, de confort et de technologie. La Kia K4 se distingue par l’équilibre de ses options de puissance, son intérieur spacieux et ses solides dispositifs de sécurité. D’un autre côté, la Honda Civic séduit par sa variété de finitions et son groupe motopropulseur hybride en option, ce qui en fait un choix pratique pour les conducteurs soucieux de l’environnement et de la technologie.

En fin de compte, le choix entre les deux peut se résumer à une préférence en matière de design, d’habitudes de conduite et de valeur accordée à l’efficacité énergétique ou à la technologie hybride. La grande question est de savoir si le prix de la Civic en vaut la peine.