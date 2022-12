2023 pourrait être une année difficile pour les petits fabricants de VÉ

La production de VÉ devrait augmenter de façon significative avec l’arrivée de nouveaux modèles.

Au même moment, la demande en VÉ pourrait diminuer a cause d’une possible récession.

Cela pourrait s’avérer fatal pour les petites compagnies qui ne vendent que des VÉ.

Bien que presque chaque nouveau véhicule électrique suscite assez d’enthousiasme pour créer de longues listes d’attente, les analystes affirment que leurs parts de marché ne sont pas suffisantes pour tenir compte de l’afflux de VÉ qui arrivera en 2023.

Selon des rapports cités par Reuters, les véhicules électriques ne représentent actuellement que 6 % du marché automobile total aux États-Unis.

Malgré cela, presque tous les constructeurs automobiles, établis ou nouveaux, tentent d’entrer sur le marché des VÉ dans les prochaines années, et beaucoup prévoient de le faire dès le mois prochain.

Cela pourrait poser un problème aux petites entreprises, en particulier celles qui ne vendent pas de véhicules à essence, car il est peu probable que le taux d’adoption des VÉ augmente assez rapidement au cours des prochains mois pour faire de la place à tous ces nouveaux modèles.

En effet, AutoForecast Solutions (AFS) prévoit que les VÉ ne pourraient représenter que 26 % du marché américain d’ici 2029, bien que la Californie ait adopté une loi qui devrait leur donner 100 % du marché seulement six ans plus tard.

Avec jusqu’à 74 modèles électriques qui devraient être proposés en Amérique du Nord d’ici 2025, une part de marché aussi faible rendra difficile pour chaque entreprise de vendre suffisamment de voitures pour être rentable, d’autant que moins de 20 % de ces modèles devraient atteindre 50 000 ventes par an, selon AFS.

En outre, de nombreux économistes mettent en garde contre une récession imminente qui pourrait frapper les États-Unis et le Canada l’année prochaine. Cela aurait évidemment un impact sur la vente de nouveaux véhicules et, comme les VÉ sont généralement plus chers que les modèles comparables alimentés par des combustibles fossiles, leur part de marché pourrait stagner, voire reculer.

Cela semble avoir inquiété les investisseurs puisque la valeur boursière de nombreuses marques de VÉ uniquement, comme Tesla, Rivian et Lucid, a diminué jusqu’à 70 % au cours de l’année dernière, après avoir atteint des sommets en 2021.

De nombreuses petites entreprises risquent de faire faillite en 2023 ou les années suivantes, soit parce qu’elles auront du mal à trouver suffisamment de capitaux pour lancer de nouveaux modèles, soit parce qu’elles ne parviendront pas à vendre suffisamment de véhicules pour générer des bénéfices.

