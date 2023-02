2023 Genesis Electrifié GV70 à partir de 84 000 $ au Canada

Il sera disponible dans une version entièrement équipée.

Il arrive le mois prochain.

Le Genesis GV70 Prestige AWD, tant attendu, est enfin là — le deuxième VUS entièrement électrique de la marque de voitures de luxe après le GV60. Ce nouveau véhicule passionnant marque le troisième modèle électrique de leur gamme, démontrant l’engagement de la société à un avenir entièrement électrique d’ici 2030.

Le VUS électrifié GV70 Prestige AWD est un ajout passionnant et élégant à la famille Genesis. Il combine le design élégant et moderne d’un GV70 traditionnel avec la commodité, la puissance et l’efficacité d’une performance entièrement électrique. Avec son intérieur spacieux, sa batterie puissante et ses caractéristiques de sécurité avancées, il est certain qu’il deviendra très recherché.

Le GV70 électrifié affiche des performances puissantes grâce à ses moteurs électriques de 160 kW installés à l’avant et à l’arrière, ce qui donne une puissance combinée de 320 kW (429 ch) et un couple de 516 lb-pi. Pour un coup de pouce rapide, les conducteurs peuvent activer le mode Boost qui fournit une impressionnante poussée de puissance de 483 ch en 10 secondes. Le véhicule est équipé d’une batterie haute capacité de 77,4 kWh qui peut être rechargée rapidement de 10 à 80 % en seulement 18 minutes grâce à la technologie de recharge rapide en courant continu de 350 kW (800 V).

Le GV70 Prestige AWD électrifié dispose également de nombreuses caractéristiques et commodités haut de gamme, notamment un cluster numérique de 12,3 pouces, un système d’infodivertissement de 14,5 pouces avec compatibilité Apple CarPlay et Android Auto, du cuir partout, l’assistance à la prévention des collisions avant, l’assistance au maintien dans la voie, le moniteur d’angle mort, et plus encore. L’extérieur du véhicule comprend également des phares à D.E.L., un toit ouvrant panoramique, des jantes en alliage de 20 pouces et un design aérodynamique de la carrosserie pour une touche supplémentaire de sophistication.

« Le GV70 électrifié représente une étape importante alors que nous poursuivons notre cheminement vers l’électrification complète d’ici 2030 », déclare Eric Marshall, directeur de Genesis Motors Canada. « Nous sommes heureux d’élargir notre portefeuille de véhicules électriques, particulièrement dans un espace où nous voyons une opportunité importante de croissance durable ici au Canada. »

Le GV70 Prestige AWD sera officiellement lancé le mois prochain au Canada avec un prix de départ de 84 000 $.