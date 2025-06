Les prix des voitures d’occasion augmentent, mais Tesla mène les baisses

Tesla occupe quatre des dix premières positions parmi les véhicules ayant enregistré les plus fortes baisses de valeur

Les prix des voitures d’occasion ont augmenté de 2 %, atteignant en moyenne 32 317 $, en raison d’un inventaire limité.

La valeur moyenne des Tesla usagées a chuté de 8,4 %, avec quatre modèles figurant parmi les dix plus fortes baisses.

Les VUS et les hybrides affichent les hausses de prix annuelles les plus importantes parmi tous les segments.

Les prix des voitures d’occasion ont augmenté pour un troisième mois consécutif aux États-Unis, renversant une tendance à la baisse qui durait depuis deux ans. Selon une nouvelle étude d’iSeeCars, le prix moyen d’un véhicule usagé âgé de 1 à 5 ans en mai 2025 s’est établi à 32 317 $, soit une hausse de 2 % ou 630 $ par rapport à mai 2024.

En comparaison, le prix moyen d’un véhicule électrique usagé de 1 à 5 ans a diminué de 8,8 %, soit une perte de 2 993 $, pour atteindre 31 110 $. Tesla a enregistré la baisse annuelle la plus marquée parmi les marques, avec un prix moyen de revente en baisse de 8,4 %, à 30 708 $.

Cette hausse générale des prix s’explique principalement par la rareté de l’offre, elle-même liée à la baisse de la production de véhicules neufs durant la pandémie et à un taux élevé de rachats de véhicules en fin de location. Le marché de l’occasion a enregistré des hausses de prix de 317 $ en mars, 599 $ en avril et 630 $ en mai, une tendance presque ininterrompue depuis juin 2024.

Du côté des véhicules électriques, après des baisses importantes de plus de 30 % en 2023 et au début de 2024, les prix semblent se stabiliser. La baisse de 8,8 % enregistrée récemment suggère un ralentissement du rythme de dépréciation. Malgré tout, les prix des véhicules électriques sont demeurés relativement stables au cours des 12 derniers mois.

Parmi les segments de véhicules, les VUS ont connu la plus forte hausse annuelle avec 4,3 %, suivis des hybrides (+1,8 %) et des camionnettes (+1,7 %). Les voitures compactes et les minifourgonnettes ont reculé de 2,0 %, tandis que les véhicules électriques ont affiché la plus forte baisse.

Tesla s’effondre

Top 10 des voitures ayant connu les plus fortes baisses de prix en un an

Mai 2025 – Étude iSeeCars Rang Modèle Average Used Price $ Différence de prix (24-25) % Différence de prix (24-25) 1 Tesla Model S $46,503 -$8,837 -16.0% 2 Tesla Model Y $29,789 -$4,945 -14.2% 3 Porsche Taycan $75,644 -$10,998 -12.7% 4 Ford Explorer Hybrid $31,811 -$4,044 -11.3% 5 Tesla Model 3 $25,361 -$3,078 -10.8% 6 Jeep Gladiator $34,253 -$4,112 -10.7% 7 Ford Escape Plug-In Hybrid $26,201 -$3,139 -10.7% 8 Mercedes-Benz GLB $32,403 -$3,566 -9.9% 9 Maserati Levante $44,433 -$4,663 -9.5% 10 Tesla Model X $54,004 -$5,292 -8.9% Moyenne $32,317 $630 2.0%

Quatre modèles de Tesla figurent parmi les dix véhicules d’occasion ayant subi les plus fortes chutes de prix. La Model S a chuté de 16,0 %, soit une baisse de 8 837 $, pour atteindre 46 503 $. La Model Y a diminué de 14,2 % (–4 945 $), à 29 789 $. Les Model 3 et Model X complètent le top 10 avec des baisses respectives de 10,8 % et 8,9 %.

D’autres véhicules ayant subi des baisses importantes incluent la Porsche Taycan (–12,7 %), le Ford Explorer hybride (–11,3 %) et le Jeep Gladiator (–10,7 %).

À l’opposé, la BMW Série 4 a enregistré la plus forte appréciation, avec une hausse de 19,5 %, soit 6 648 $, atteignant 40 751 $. Elle est suivie de l’INFINITI QX60 (+16,5 %), de la Porsche 718 Boxster (+15,7 %) et du Chevrolet Trax (+15,5 %).

Du côté des marques, Tesla a connu la baisse la plus marquée, suivie de Chrysler (–6,5 %), Dodge (–5,9 %) et Genesis (–5,3 %). Les marques qui ont affiché des hausses incluent INFINITI (+9,5 %), Acura (+8,9 %) et Lexus (+7,8 %), des marques reconnues pour leurs gammes de VUS solides, ce qui explique en partie leurs bons résultats.

L’analyse d’iSeeCars est basée sur plus de 2,4 millions de voitures d’occasion âgées de 1 à 5 ans vendues en mai 2024 et en mai 2025. Les véhicules lourds et les modèles discontinués ont été exclus de l’étude.