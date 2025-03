Le concept de camion de course tout-terrain Chevrolet Silverado EV ZR2 participe au Mint 400

Chevrolet présente les capacités de course tout-terrain du Silverado tout électrique

Chevrolet présente le concept de camion de course Silverado EV ZR2 à la course tout-terrain Mint 400.

Le camion de course électrique est doté d’un système à trois moteurs, d’une puissance de 1 100 ch et d’une suspension tout-terrain avancée.

Les ingénieurs de Chevrolet analyseront les données de la course pour améliorer les futurs véhicules de série et les accessoires tout-terrain.

Chevrolet a séduit tous les passionnés de camions avec le concept de camion de course tout-terrain Silverado EV ZR2 au Mint 400, l’une des courses tout-terrain les plus exigeantes d’Amérique du Nord. Le camion tout électrique concourra dans la catégorie Open Production EV au sein de l’équipe Hall Racing, pilotée par Chad Hall.

« Il n’y a pas de meilleur terrain d’essai pour tester les limites de nos véhicules que la compétition », a déclaré Scott Bell, vice-président de Chevrolet. « Le concept de camion de course Silverado EV ZR2, qui utilise 98 % de pièces de production GM, met en valeur certains des meilleurs éléments de Chevrolet pour produire un pick-up capable de relever le défi d’une course de l’ampleur de la Mint 400 ».

Le concept Silverado EV ZR2 a été conçu pour offrir des capacités tout-terrain :

Suspensions avant et arrière surélevées avec réglages tout-terrain

Technologie d’amortissement Multimatic

Différentiels de blocage

Protection contre les dérapages sous la carrosserie

Développé en seulement cinq mois, le camion intègre un prototype de Multimatic Adaptive Spool Valve et des amortisseurs semi-actifs, offrant un débattement de plus de 15 cm aux roues avant et arrière. Il roule sur des pneus BF Goodrich KM3 Mud-Terrain de 37 pouces et est propulsé par un système de propulsion électrique à trois moteurs qui délivre une puissance de 1 100 chevaux et un couple de 11 500 lb-pi.

Les ingénieurs de Chevrolet travailleront avec Hall Racing pour surveiller la durabilité et les performances du camion de course. Les enseignements tirés du Mint 400 contribueront à l’élaboration de futurs modèles de production, dont, espérons-le, une version ZR2, des pièces de performance tout-terrain et des accessoires. Chevrolet propose actuellement plus de 44 pièces tout-terrain pour ses camions de série.

« Travailler avec les ingénieurs de Chevrolet est toujours une bonne journée au bureau », a déclaré Chad Hall, pilote et chef d’équipe de Hall Racing. « Ce que nous apprenons en course est appliqué aux véhicules que les consommateurs peuvent acheter. Une course tout-terrain comme le Mint 400 équivaut à une vie entière d’usure de véhicule.

Hall Racing participe à des compétitions avec Chevrolet depuis 2017, terminant 53 des 54 courses engagées avec le Colorado ZR2.

Les débuts du concept de camion de course Silverado EV ZR2 coïncident avec le lancement prochain du Silverado EV Trail Boss 2026 de Chevrolet. Le modèle de série, attendu cet été, est équipé d’un pont élévateur installé en usine, de roues de 18 pouces, de pneus tout-terrain de 35 pouces et d’un nouveau mode Terrain pour une meilleure manœuvrabilité en tout-terrain.

De plus amples informations sur le Silverado EV Trail Boss seront communiquées prochainement.