La Polestar 2 2025 reçoit des changements esthétiques et plus d’autonomie dans certaines versions

La berline électrique à hayon revient en 2025 avec des changements esthétiques mineurs et un peu plus d’autonomie pour les versions Dual Motor.

Les groupes d’option ont été modifiés.

Le PDSF de base demeure le même pour les versions Single et Dual Motor.

La Polestar 2 2025 reçoit un certain nombre de mises à jour légères, notamment des changements de style, des groupes d’options remaniés et une autonomie légèrement plus longue pour les versions à double moteur.

À l’aube de sa cinquième année de commercialisation, la berline électrique suédoise bénéficie d’une nouvelle série de mises à jour stylistiques, avec deux nouvelles couleurs de peinture et deux nouveaux modèles de jantes en alliage.

En ce qui concerne la peinture, Vapour remplace Magnesium en tant qu’option gris/argent, tandis que Storm, une couleur introduite pour la première fois sur le Polestar 4, remplace Thunder en tant qu’option gris plus foncé.

La Polestar 2 continue de proposer des jantes de 19 et 20 pouces, mais les jantes standard de 19 pouces et les jantes de 20 pouces incluses dans le Groupe Pro présentent un nouveau design, tandis que les jantes de 20 pouces fournies avec le Groupe Performance restent inchangées.

En ce qui concerne les ensembles, la Polestar 2 2025 s’inspire de la structure des groupes d’options des VUS Polestar 3 et 4.

Cela signifie que les acheteurs peuvent choisir le Groupe Pilot, le Groupe Plus, le Groupe Climate, le Groupe Pro et le Groupe Performance.

En plus du prix de base de 54 950 $, le Groupe Pilot ajoute l’assistance à la conduite semi-autonome sur autoroute Pilot Assist pour 1 200 $.

Le Groupe Plus, proposé à 3 000 dollars, ajoute un toit panoramique, des phares antibrouillards, une sellerie Weave Tech, un éclairage d’ambiance, des sièges conducteur et passager à réglage électrique intégral, un système de purification de l’air, le système de clé numérique, un hayon électrique avec détecteur de pied et un séparateur de chargement avec crochets pour sacs.

Le Groupe Climate comprend un système de climatisation par thermopompe, des sièges arrière chauffants, un volant chauffant et des buses de lave-glace chauffantes, pour un prix de 1 300 dollars.

Le Groupe Pro, d’une valeur de 1 700 dollars, ajoute des jantes en alliage de 20 pouces, des ceintures de sécurité à bandes dorées et des couvercles de valves de pneus dorés.

Enfin, le Groupe Performance coûte la coquette somme de 17 650 dollars, mais il comprend les Groupes Pilot et Plus, ainsi que le groupe motopropulseur Dual Motor. En outre, il offre une puissance supérieure (469 ch et 546 lb-pi de couple), des jantes en alliage performantes de 20 pouces, un réglage de châssis Polestar-Engineered avec des amortisseurs Öhlins réglables et des freins Brembo avec étriers dorés.

Sur le plan mécanique, la Polestar 2 reste essentiellement la même pour 2025, ce qui signifie que la version à moteur unique est à propulsion et développe 299 chevaux et 361 lb-pi de couple, avec une autonomie de 505 kilomètres selon l’EPA.

La version à deux moteurs, qui débute à 62 850 dollars, bénéficie d’une puissance de 421 chevaux et d’un couple de 546 lb-pi, avec une autonomie de 447 kilomètres selon l’EPA. L’ajout du Groupe Performance ramène l’autonomie à 408 kilomètres, soit 11 de plus que le modèle 2024.

Les livraisons de la Polestar 2 2025 devraient débuter prochainement au Canada et en Europe, les consommateurs américains devant attendre un peu plus longtemps.