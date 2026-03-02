La marque Acura fait ses débuts au Japon par le biais d’importations inversées

Honda expédiera des volumes limités d’Integra Type S et de Passport TrailSport Elite à conduite à gauche depuis ses usines américaines vers le Japon à compter de 2026.

Honda exportera deux modèles assemblés aux États-Unis vers le Japon à partir de 2026.

La marque Acura fait son entrée sur le marché japonais pour la première fois avec l’Integra Type S.

Des changements réglementaires simplifient l’homologation des véhicules aux spécifications américaines au Japon.

L’importation d’Acura au Japon par Honda est une nouvelle plus importante qu’il n’y paraît. Acura, aujourd’hui une marque automobile âgée de 40 ans, n’a jamais été officiellement introduite dans son pays d’origine. On se souviendra que tant l’Integra que la NSX avaient été précédées par l’écusson Honda, et ce, il y a à peine quelques années dans le cas de la supervoiture hybride.

Ainsi, Honda commencera à exporter deux véhicules assemblés aux États-Unis vers le Japon au cours de la seconde moitié de 2026, marquant la toute première initiative du genre pour l’entreprise. Le programme comprend l’Acura Integra Type S et le Honda Passport TrailSport Elite, tous deux construits aux États-Unis et conservant une configuration à conduite à gauche pour le marché japonais.

Honda a indiqué que les véhicules seront offerts en quantités limitées, évoquant une demande de niche anticipée. L’entreprise n’a pas divulgué les volumes de ventes projetés au Japon.

L’Integra Type S est assemblée à Marysville, en Ohio. Elle est dotée d’un moteur turbocompressé de 2,0 litres développant 320 chevaux, jumelé à une boîte manuelle à six rapports et à une suspension avant à double pivot. Depuis le retour de l’Integra en 2023 dans le segment nord-américain des compactes de luxe, elle a su capter une part appréciable du marché. La Type S, aux États-Unis, représentait plus de 10 %.

Le Passport TrailSport Elite est produit à Lincoln, en Alabama. Le multisegment intermédiaire de quatrième génération est animé par un V-6 de 3,5 litres développant 285 chevaux. Les ventes du Passport se sont très bien comportées lors de la refonte pour l’année-modèle 2026.

Selon AutoForecast Solutions, Honda devrait produire environ 21 000 Integra et 60 000 Passport aux États-Unis cette année. L’ajout d’unités destinées à l’exportation sera puisé dans cette base de production. Les analystes estiment que les ventes annuelles combinées des deux modèles au Japon pourraient atteindre entre 5 000 et 6 000 unités, une limite attribuable à la configuration à conduite à gauche dans un marché majoritairement à conduite à droite.

La décision de Honda U.S. fait suite à des changements réglementaires au Japon. Le 16 février, le ministère japonais des Transports a simplifié les procédures d’approbation des véhicules aux spécifications américaines dans le cadre d’un accord bilatéral. Les modèles conformes aux normes de sécurité américaines peuvent désormais contourner certains essais nationaux d’émissions et de bruit, accélérant ainsi la certification.

Les données commerciales mettent en lumière le déséquilibre entre les deux marchés. Le Japon a exporté pour environ 34 milliards de dollars américains de véhicules vers les États-Unis en 2025, tandis que les expéditions dans le sens inverse ont totalisé moins d’un milliard de dollars américains, selon les données de l’ONU Comtrade.

Honda avait déjà exporté des véhicules assemblés aux États-Unis vers le Japon en 1988, à commencer par des Accord coupé et des motocyclettes Gold Wing en provenance de l’Ohio.

