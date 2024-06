Kia va construire l’EV3 électrique au Mexique selon une source

La production mexicaine permet de maintenir l’EV3 à un prix abordable.

La nouvelle compacte devrait être une des meilleures ventes de Kia.

Une nouvelle indique que la compacte et abordable EV3 électrique de Kia sera construite au Mexique pour le marché nord-américain. La construction du modèle ici jouera probablement un rôle important dans le maintien de son prix sur le marché américain, mais l’impact sur le prix au Canada n’est pas clair.

Le Korean Car Blog rapporte que Kia a annoncé son intention de construire l’EV3 dans son usine de Monterrey, au Mexique. Mais la nouvelle indique également qu’il ne s’agira pas exactement de la même EV3 que celle que l’on voit ailleurs, et qu’un « modèle nord-américain distinct » est prévu. La Kia EV3 sera construite sur la même plate-forme électrique E-GMP que celle utilisée pour la Kia EV6 et d’autres véhicules électriques du groupe Hyundai.

Selon la source, Kia prévoit de construire 110 000 unités par an dans l’usine, exclusivement destinée à l’Amérique du Nord. C’est plus que les 100 000 unités que Kia prévoit de construire en Corée pour le reste du monde, et cela pourrait faire de la EV3 le troisième meilleur vendeur de la marque après le Sportage et la Forte.

La décision de construire l’EV3 au Mexique serait le résultat de la loi américaine sur la réduction de l’inflation. Cette loi permet aux véhicules électriques construits en Amérique du Nord de bénéficier d’incitations à l’achat plus importantes. Ces incitations devraient permettre de ramener le prix final de l’EV3 à environ 20 000 $ pour les acheteurs américains.