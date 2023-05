Kia offre des rabais sur l’EV6 aux acheteurs Américains

Jusqu’à 7 500$ de rabais est offert à la location pour le VUS électrique.

Les acheteurs peuvent aussi bénéficier de jusqu’à 3 750$ au comptant.

Aucun programme similaire n’a été annoncé au Canada pour l’instant.

Kia of America a annoncé de nouveaux rabais pour le multisegment électrique EV6 aux États-Unis afin de mieux concurrencer Tesla et d’autres véhicules électriques fabriqués en Amérique du Nord.

Depuis l’entrée en vigueur, l’année dernière, des modifications apportées aux mesures d’incitation fédérales en faveur des VÉ aux États-Unis, les véhicules électriques doivent désormais être fabriqués en Amérique du Nord en utilisant principalement des composants locaux pour bénéficier des incitatifs gouvernementaux.

Comme le Kia EV6 est fabriqué en Corée du Sud, le VUS électrique n’est plus éligible à ces remises et est donc plus cher que beaucoup de ses rivaux.

En outre, Tesla a réduit de manière agressive le prix de ses modèles au cours des derniers mois, obligeant les autres constructeurs automobiles à suivre le mouvement pour rester compétitifs.

Pour faire face à ces défis, Kia va maintenant offrir ses propres rabais sur l’EV6 pour certains acheteurs admissibles.

Pour commencer, ceux qui souhaitent louer une EV6 pourraient bénéficier d’une réduction allant jusqu’à 7 500 $, ce qui signifie qu’ils pourraient louer un modèle de base à propulsion arrière pour 499 $ par mois pendant 36 mois avec un acompte initial de 4 999 $.

Ceux qui préfèrent acheter sont également inclus dans les nouveaux rabais puisqu’ils peuvent obtenir jusqu’à 3 750 $ en prime à l’achat.

Bien que ces offres ne soient valables que jusqu’au 5 juillet, elles pourraient aider la Kia électrique à gagner en popularité cet été en la rendant plus avantageuse pour les acheteurs américains.

À l’heure actuelle, l’EV6 et sa sœur Hyundai IONIQ 5 restent parmi les VÉ les plus modernes du marché, car ce sont les options les plus abordables dotées d’une architecture de batterie de 800 volts qui permet de charger jusqu’à 350 kW, c’est-à-dire de passer de 10 à 80 % de charge en seulement 18 minutes environ.

De plus, l’EV6 et l’EV6 GT ont été nommées respectivement Voiture nord-américaine de l’année et Voiture de performance mondiale de l’année en 2023.

Pour l’instant, Kia Canada n’a pas annoncé de programme d’incitation similaire pour le multisegment électrique.