Les prototypes électriques de Range Rover subissent des essais à l’échelle mondiale

Range Rover présentera bientôt ses premiers véhicules entièrement électriques. Les prototypes sont actuellement soumis à une série de tests exigeants dans divers environnements mondiaux afin de garantir leurs performances et leur durabilité. Les prototypes ont notamment été aperçus dans le cercle polaire arctique, où ils sont mis au point pour résister au froid extrême, avec des températures descendant jusqu’à -40 °F (-40 °C).

Le lancement de ces modèles entièrement électriques fait suite à un processus complet d’un an impliquant un développement méticuleux des composants et des évaluations virtuelles. Les prototypes conservent l’esthétique caractéristique de Range Rover, avec une finition entièrement noire, sans camouflage, qui met en valeur leur construction de haute qualité.

Parallèlement, les véhicules sont testés dans les conditions de chaleur extrême du Moyen-Orient, avec des températures atteignant +122 °F (+50 °C). Ces essais intensifs visent à perfectionner le groupe motopropulseur tout électrique du véhicule, en se concentrant sur la batterie et l’unité d’entraînement électrique (EDU), essentielle pour la transmission de puissance du véhicule, le moteur électrique et les commandes électroniques.

Le développement interne de Jaguar Land Rover (JLR) a permis d’améliorer le système de propulsion du véhicule. Il s’agit notamment d’un système pionnier de contrôle de la traction qui améliore les performances sur le verglas et d’autres surfaces à faible adhérence. Contrairement aux systèmes de traction conventionnels qui dépendent fortement du système de freinage antiblocage (ABS), ce nouveau système fonctionne directement par l’intermédiaire de chaque unité de commande de la transmission électrique. Cette configuration réduit considérablement les temps de réaction au couple, qui ne dépassent pas la milliseconde, ce qui permet d’obtenir une maniabilité et une stabilité supérieures.

Le logiciel conçu par les ingénieurs de JLR joue un rôle important dans l’amélioration des capacités de traction du véhicule, en permettant un contrôle précis de la vitesse de l’EDU et du patinage des roues. Cette technologie réduit considérablement la dépendance à l’égard de l’ABS, ce qui facilite l’amélioration de la traction sur des terrains variés.

Thomas Mueller, directeur exécutif de l’ingénierie des produits, a souligné le cadre d’essai rigoureux conçu pour pousser le Range Rover électrique à ses limites.