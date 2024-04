Les 5 véhicules électriques les moins chers au Québec en 2024

En période inflationniste, le coût d’acquisition est une donnée qu’on ne peut négliger lors du processus d’achat d’un véhicule neuf. Alors que certains consommateurs sont tentés de remplacer leur véhicule à essence par un premier véhicule électrique, certains peuvent être rebutés par le prix. Le prix généralement élevé s’explique entre autres par les coûts de recherche et de développement de la technologie qui doivent être rentabilisés.

Voici le palmarès des véhicules électriques les moins chers au Québec en 2024. Tous sont éligibles aux crédits gouvernementaux qui totalisent 12 000 $ et qui sont appliqués après les taxes. Il faut prendre note que le crédit de 7000 $ sera revu à la baisse à partir du 1er janvier 2025. Les prix cités représentent le prix de détail suggéré par le fabricant en excluant les frais de transport et de préparation.

Fiat 500e 2024: 39 995 $

Toute nouvelle sur le marché, la Fiat 500e 2024 arrivera chez les concessionnaires de la province dans les semaines à venir. Elle devient carrément la voiture électrique la moins chère du marché actuellement. Son format compact en fait une parfaite citadine. Sa batterie de 42 kWh lui permet de parcourir jusqu’à 227 kilomètres avec une seule charge. Sa technologie comprend un seul moteur qui active les roues motrices avant. Une version plus équipée, baptisée La Prima, figure aussi au catalogue. Il faut ajouter 5000 $ au prix de base de 39 995 $.

Nissan Leaf 2025: 41 748 $

Introduite il y a plus de dix ans, la Leaf poursuit sa route et côtoie l’Ariya dans le catalogue électrique de Nissan. Comparativement à la Fiat 500e, la Nissan Leaf s’avère plus pratique et spacieuse. Dans sa version de base, la Leaf 2025 est munie d’une batterie de 40 kWh dont l’autonomie est établie à 240 kilomètres. Son prix est de 41 748 $, ce qui en fait la deuxième voiture électrique la moins chère du marché. Une déclinaison dotée d’une batterie à plus haute densité est aussi offerte.

Mazda MX-30 2024: 42 650 $

Seul véhicule 100% électrique chez Mazda, le MX-30 est offert à partir de 42 650 $. Cela étant dit, il faut considérer que le manufacturier propose à l’heure actuelle des rabais généreux afin de rendre ce modèle plus attrayant auprès de la clientèle. Le prix est donc revu à la baisse. Sa batterie d’une densité de 35,5 kWh offre la possibilité de parcourir jusqu’à 161 kilomètres avec une charge complète.

Kia Niro EV 2024: 45 595 $

Le Kia Niro a été complètement renouvelé en 2023. Son catalogue propose trois versions: hybride, hybride rechargeable et 100% électrique. Dans le cas de cette dernière, son prix est de 45 595 $. Sa technologie comprend une batterie de 64,8 kWh et son autonomie s’élève à 407 kilomètres. Les consommateurs ont le choix entre trois niveaux d’équipement: Wind, Wind+ et Wave.

Hyundai Kona électrique 2024: 46 399 $

Enfin, pour clore le palmarès des 5 véhicules électriques les moins chers au Québec en 2024, on retrouve le Kona électrique 2024. Rappelons que le modèle vient d’être complètement renouvelé et qu’il est en mesure de rouler 420 kilomètres avec une seule charge. Il s’agit du véhicule électrique avec l’autonomie la plus élevée parmi les cinq. La gamme 100% électrique de Hyundai inclut aussi les Ioniq 5 et Ioniq 6.

En plus des modèles présentés ci-haut, il est également intéressant de noter que l’actuelle Mini Cooper SE et le Volkswagen ID. 4 ont aussi un prix de base relativement attrayant.

En résumé, si vous êtes à la recherche d’un véhicule électrique avec un budget restreint, sachez que les Fiat 500e 2024, Nissan Leaf 2025, Mazda MX-30 2024, Kia Niro EV 2024 et Hyundai Kona électrique 2024 sont les alternatives les moins coûteuses actuellement sur le marché.