Kia lance le premier accessoire automobile fabriqué à partir de plastique issu de la grande zone de déchets du Pacifique

– Kia lance le premier accessoire automobile fabriqué à partir de plastique provenant de la grande nappe de déchets du Pacifique (Great Pacific Garbage Patch).

– Le revêtement de coffre EV3, fabriqué à partir de 40 % de plastique océanique recyclé, est durable et respectueux de l’environnement.

– Kia a pour objectif d’augmenter de plus de 20 % l’utilisation de plastique recyclé dans les véhicules d’ici à 2030.

Kia est fière de lancer le premier accessoire automobile au monde fabriqué à partir de plastique recyclé, extrait de la grande nappe de déchets du Pacifique. Ce revêtement de coffre en édition limitée pour la Kia EV3 fait partie du partenariat continu de Kia avec The Ocean Cleanup, une organisation à but non lucratif qui se consacre à l’élimination des déchets plastiques de l’océan.

Depuis 2022, Kia s’est associé à The Ocean Cleanup pour soutenir sa mission qui consiste à débarrasser les océans du monde des déchets plastiques. Le rôle de Kia dans ce partenariat va au-delà du soutien financier, en aidant à transformer le plastique récupéré en produits durables et fonctionnels. Le nouveau revêtement de coffre EV3 est un exemple d’innovation durable.

Le revêtement de coffre, conçu pour la toute nouvelle Kia EV3, est fabriqué à partir de 40 % de plastique océanique recyclé provenant de la grande zone de déchets du Pacifique. Son design, qui présente un motif géométrique en forme de vague, s’inspire du processus de collecte des débris marins mis en œuvre par The Ocean Cleanup. Le revêtement est aussi durable et protecteur que les revêtements conventionnels, et il comprend un code QR qui permet aux acheteurs d’en savoir plus sur son développement et son partenariat. L’accessoire sera disponible sur certains marchés en même temps que le lancement de l’EV3.

Kia a intégré des matériaux recyclés dans ses véhicules dans le cadre de ses objectifs de développement durable. Des modèles comme les EV9 et EV6 intègrent déjà des filets de pêche et des bouteilles en plastique recyclés dans leur construction. Kia a pour objectif de porter à plus de 20 % l’utilisation de plastique recyclé dans ses véhicules d’ici à 2030, poursuivant ainsi ses efforts pour créer un système de ressources circulaires pour le plastique océanique.