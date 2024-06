La nouvelle Audi E-Tron GT 2025, la plus puissante Audi de tous les temps

La RS e-tron GT Performance développe 912 ch.

Plus de puissance pour toute la gamme.

Audi a mis le paquet sur l’e-tron GT. L’Audi e-tron GT 2025 bénéficie de quelques améliorations stylistiques, mais le modèle RS devient une véritable fusée. Avec 912 ch en version Performance, c’est l’Audi d’usine la plus puissante de tous les temps.

La société a abandonné l’ancien modèle de base, ce qui signifie que la S de 670 ch est le point d’entrée dans la gamme e-tron GT. Le modèle RS est passé de 637 à 845 ch, et la RS e-tron GT Performance de 912 ch se trouve au sommet de la pile. La puissance supplémentaire provient de l’amélioration de l’électronique du moteur avant et d’un nouveau moteur arrière plus léger de 10 kilos.

Avec toute cette puissance, le modèle Performance peut atteindre 100 km/h en 2,5 secondes. Mais il ne sera pas toujours aussi rapide. Le chiffre de pointe inclut les 10 secondes du mode boost et le reste du temps, il est inférieur de 94 ch.

La nouvelle batterie a une capacité de 105 kWh et est neuf kilos plus légère que l’année dernière. Audi a optimisé le refroidissement interne pour l’aider à fournir plus de puissance plus souvent. Elle peut également supporter 400 kW de freinage régénératif, contre 290 auparavant.

Elle se rechargera également plus rapidement à la prise, avec une augmentation de 50 kW pour atteindre 320 kW maximum. Cela signifie qu’il faut 18 minutes pour passer de 10 à 80 % et 10 minutes pour parcourir 280 km. Audi affirme qu’il est possible de charger à grande vitesse à des températures aussi basses que 15 °C. L’autonomie maximale est de 609 km selon le cycle WLTP.

Une nouvelle version de l’Audi virtual cockpit comprend de nouveaux écrans d’information sur la batterie. Ceux-ci indiquent l’état de fonctionnement, la température et même les taux de charge rapide prévus. D’autres améliorations du tableau de bord incluent davantage de contenu spécifique à la RS.

Tous les modèles e-tron GT reçoivent de nouveaux freins, y compris des rotors revêtus de carbure de tungstène sur les modèles RS. Des disques céramiques en fibre de carbone sont également disponibles en option, avec des étriers à 10 pistons.

Le système de suspension est également nouveau, avec un système pneumatique à deux chambres offrant plus de confort et une meilleure tenue de route. Une nouvelle suspension active figure sur la liste des options, et la version Performance dispose d’un mode de conduite sur circuit. La direction intégrale est en option. L’e-tron GT 2025 peut être commandée dès maintenant. Les prix pour l’Amérique du Nord seront annoncés ultérieurement.